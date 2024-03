Una Vigor al settimo cielo. Che festa per Pesaresi

La Vigor trova nell’uovo di Pasqua il successo che significa quarto posto. È una vittoria da squadra matura: la compagine senigalliese non si è esaltata nel fraseggio, non ha mostrato sprazzi di qualità o giocate memorabili eppure ha vinto. E’ bastato un tiro, peraltro deviato, di Baldini per aggiudicarsi l’intera posta in palio e nel finale non ha tremato: approfittando della stanchezza dei combattivi rivali, la Vigor ha gestito con lucidità il preziosissimo margine di vantaggio. Ormai mancano poche partite e gli errori devono essere ridotti al minimo, lo sa anche Alex Marini che oltre alla vittoria ha festeggiato insieme a Matteo Baldini, suo compagno di squadra nonché autore del gol partita, un compleanno molto speciale.

"È un successo importante che ci regala 3 punti pesanti, sono soddisfatto anche per la continuità dei nostri risultati: un ingrediente fondamentale in questa fase della stagione,– afferma Alex Marini -. Dopo la vittoria nel derby volevamo confermare il trend positivo. Non è stato facile: il Sora è una squadra battagliera, ha ottime qualità, in sostanza è un campo molto ostico. Credo che la vittoria sia più che meritata, abbiamo dimostrato di saper soffrire fino alla fine, anzi avremmo potuto incrementare il risultato nel secondo tempo. Di certo la prima parte del match è stata equilibrata, il gol di Baldini ci ha permesso di passare in vantaggio e da quel momento abbiamo giocato con maggiore scioltezza – continua Marini -. Ora godiamoci queste festività pasquali, ma la pausa durerà pochissimo: dovremo rimetterci subito al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Fossombrone, un altro derby molto impegnativo".

Intanto il club senigalliese celebra Denis Pesaresi che nel campo laziale ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in rossoblu.

"Il bomber più prolifico di sempre nella storia della Vigor Senigallia – fa sapere la società attraverso una nota -. Sempre più su nella lista dei fedelissimi a questa maglia, a questi colori e a questa città. Per Denis Pesaresi gli aggettivi, gli attestati di stima e le parole ricche di gratitudine sono terminati. Non resta che battere le mani e dire, come nelle migliori occasioni: altri 300 di questi giorni".

Un messaggio apprezzato e condiviso anche dai tifosi che hanno accolto tra gli applausi la squadra al ritorno da Sora e festeggiato con cori e striscioni il capitano di Senigallia.

Nicolò Scocchera