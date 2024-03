Una Vigor incerottata con il Tivoli. Rossoblu contro il "tabù" Bianchelli

Vigor incerottata e con alcune squalifiche pesanti, ma serve la vittoria. Un successo contro il Tivoli sarebbe la miglior medicina per cancellare le scorie negative della discussa sconfitta di una settimana fa contro l’Atletico Ascoli.

La seconda gara consecutiva al "Bianchelli" potrebbe diventare un passaggio necessario per continuare a coltivare il sogno playoff. La squadra ha una gran voglia di rialzare la testa, la settimana non è stata condizionata da malumori e scoramento quindi è legittimo aspettarsi una reazione.

Il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni ha le idee chiare ed osserva i fatti con estrema lucidità.

"Abbiamo tanti obiettivi, di sicuro cercheremo di conquistare un posto nei playoff – afferma il dirigente di Senigallia -. Detto ciò la priorità è tenere a debita distanza le squadre in lotta per la salvezza. So che può sembrare assurdo se osserviamo la nostra classifica, ma sono realista ed in un campionato così non c’è nulla di scontato".

Il Tivoli è un avversario da non sottovalutare, il problema dei rossoblu è tutto incentrato sulla difesa. La doppia assenza per squalifica di Magi Galluzzi e Marini costringe mister Clementi a trovare nuove soluzioni. Il tecnico vigorino stravede per il 2006 Doria, tant’è che lo ha provato in rifinitura al fianco di Tomba, ma con ogni probabilità sarà Gambini a mettere una pezza nella retroguardia rossoblu. Il metronomo del centrocampo vestirà i panni di difensore centrale, lasciando la mediana al terzetto Romizi, Baldini e Capezzani. Gli under, oltre a Roberto e Balleello, saranno Beu e Scheffer, entrambi sulle fasce. Capitolo assenze: oltre agli squalificati Magi Galluzzi e Marini, saranno indisponibili Bartolini, Mori, Alessandroni, Bucari e Serfilippi.

Mori sta riprendendo a correre, dall’esito dell’ecografia della prossima settimana si potranno capire i tempi di recupero. Situazione molto più complicata invece per Bartolini, lesione muscolare all’adduttore, e Serfilippi, lesione muscolare al retto oltre al problema alla spalla. Entrambi hanno pochissime possibilità di tornare in campo in questa stagione.

"Non è stata un’annata particolarmente fortunata, gli infortuni ci hanno tormentato e continuano a condizionarci – rimarca Roberto Moroni -. Di certo gli avversari hanno imparato a conoscerci, non siamo più la sorpresa dello scorso anno. Molti equilibri sono cambiati, rimane il fatto che la società valuta positivamente la stagione disputata sino a questo momento, ora ci servono punti e risultati per trovare un pizzico di continuità. Dobbiamo lasciare alle spalle la negatività, la sconfitta nel derby brucia, ma guardiamo avanti, senza strafare, senza farci prendere dalla frenesia".

Nicolò Scocchera