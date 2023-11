"Una vittoria sudata e meritata. Ora deve approfittarne"

Una vittoria importante, quella dell’Ancona contro il Perugia, ottenuta contro una squadra che sulla carta ha un organico migliore e che è terza in classifica. C’erano tutte le premesse per vedere a che punto era l’Ancona e il campo lo ha dimostrato. La squadra ha sopperito alle assenze come al gap di una rosa meno importante di quella avversaria, e lo ha fatto come mi aspettavo, con la giusta determinazione, con la voglia di fare risultato. In una partita del genere ci stava che il primo tempo fosse attendista, però dopo aver aspettato l’avversario, dopo averlo fatto sfogare, nella ripresa s’è vista la vera Ancona.

Con Colavitto la squadra ha fatto sette punti in tre partite, e questa contro il Perugia è una vittoria che dà serenità e morale a tutto l’ambiente. Anche perché la sfida con il Perugia ha sempre un significato particolare, e non solo per la rivalità tra le due tifoserie, lo dico io che ricordo come fosse ieri quella doppia sfida ai playoff della stagione 2007-08, in cui prima perdemmo 3-1 all’andata, ma fummo bravi a ripartire dal mio gol, sapevamo che era un segnale e così al ritorno segnai di nuovo, poi toccò a Cazzola, finì 2-0 e passammo il turno e in finale con il Taranto conquistammo la serie B. In queste tre partite con Colavitto l’Ancona ha ripreso il cammino supportato dai punti, speriamo che possa continuare così. Perché poi in C è un attimo che diventi tutto più complicato. Il campionato è lungo, le vittorie fanno bene, ho visto tanto entusiasmo al Del Conero: un’iniezione di fiducia per affrontare la Torres, domenica prossima.

Sono queste le partite belle da giocare, ti misuri e vedi qual è la tua forza, anche se poi il girone di ritorno è un altro campionato.

Anche se la Torres è sempre prima in classifica è incappata nella prima sconfitta stagionale, l’Ancona non è partita bene ma adesso con Colavitto si sta riprendendo e ne deve approfittare, soffrendo quando c’è da soffrire, per risalire in classifica. E poi speriamo che la società intervenga sul mercato invernale per potersi togliere delle soddisfazioni nella seconda parte del campionato. Soddisfazioni per la società come per i tifosi e per la città, perché se lo meritano tutti.