Under 14, cala il sipario sulla Bracco Cup. Torneo Annovazzi, stasera le finali promettono spettacolo

Uno storico derby d’Italia e la più classica delle stracittadine milanesi: l’atto finale del Torneo Bracco Cup Annovazzi non poteva regalare due sfide più avvincenti. Questa sera al centro sportivo dell’Enotria in via Cazzaniga a Milano, calerà il sipario sull’edizione numero 43 della manifestazione di spicco organizzata dal club rossoblù e dedicata alle categorie Under 14 maschile e femminile.

Dopo una cavalcata avvincente, ricca di partite che hanno messo una di fronte all’altra le migliori formazioni giovanili della Lombardia, dunque, saranno Inter e Juventus a contendersi il trofeo maschile e le nerazzurre contro il Milan per quanto riguarda la Women’s Football. Si parte con il derby meneghino femminile alle ore 19.30 per poi proseguire alle 20.15 con l’Inter del tecnico Sala, reduce dalla vittoria per 3-1 in semifinale contro la Pro Sesto, pronta ad affrontare la compagine bianconera che ha battuto, invece, nell’ultimo turno il Diavolo con il medesimo score degli avversari della finalissima di questa sera. La Juventus, ultima detentrice del titolo, cercherà in ogni modo di alzare al cielo il secondo trofeo consecutivo e il quarto totale conquistato nella storia dell’Annovazzi. Per farlo dovrà avere la meglio su una squadra di qualità che vorrà riportare in bacheca una coppa che, finora, è stata esposta ben 20 volte rendendo l’Inter il club più presente nell’albo d’oro della competizione griffata Enotria. Per quanto riguarda la categoria femminile, il Milan ha ottenuto il pass per l’ultimo step del torneo passando sul Monza per 3-0, mentre l’Inter ha avuto la meglio sull’Atalanta dopo una gara combattuta: 2-1 il finale e derby che promette spettacolo.

Al termine delle due sfide andranno in scena le premiazioni, tra cui quelle per miglior portiere e miglior giocatore e giocatrice, dove sono attesi diversi ospiti. Oltre al neo presidente dell’Enotria Vincenzo Misino, ci saranno anche Davide Sedini del Gruppo Bracco, main sponsor e da sempre vicino al club di via Cazzaniga, il vicepresidente vicario del Coni lombardo, Claudio Pedrazzini, il presidente del CRL Sergio Pedrazzini, la delegata del Coni Milano, Claudia Giordani, e Luciano Gandini, responsabile regionale Lnd del calcio femminile. Il.Ch.