Under 21, Norvegia-Italia: Nunziata recupera Baldanzi e punta su Esposito

Stavanger (Norvegia), 9 settembre 2024 – Dopo il travolgente 7-0 rifilato a San Marino, l’Italia Under 21 è pronta a tornare in campo: domani alle 18.30 (match in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play), infatti, gli azzurrini affronteranno a Stavanger la Norvegia in un appuntamento cruciale per il cammino delle qualificazioni alla fase finale dei prossimi Europei di categoria, in programma nel 2025: l’Italia guida infatti il girone A con due punti di vantaggio sull’Irlanda, che gli azzurri affronteranno ad ottobre, e tre sulla selezione norvegese. Rispetto al match contro San Marino, l’asticella della difficoltà si alzerà notevolmente. Un aspetto di cui il CT dell’Italia, Carmine Nunziata, è perfettamente conscio: “Ci aspetta una partita completamente differente da quella giocata contro San Marino – ha spiegato Nunziata alla vigilia. La Norvegia è una squadra molto organizzata, dotata di giocatori forti. Sarà una gara molto dura e difficile, ma dovremo cercare di giocarla come tutte le altre: con intensità, voglia e determinazione per raggiungere un obiettivo per noi estremamente importante come l’Europeo”. Mancheranno all’appello gli infortunati Fazzini e Prati: “Dispiace aver perso due giocatori importanti come loro, ma sono certo che gli altri sapranno fare bene allo stesso modo. La squadra nel complesso sta bene. Siamo all’inizio della stagione e non tutti stanno giocando, ma le motivazioni come quella di raggiungere un importante traguardo ti fanno tirare fuori qualcosa in più. Mi auguro che tutti i ragazzi in stagione possano trovare spazi e continuità perché sanno ripagare la fiducia in loro riposta”. Elogi per Esposito, autore di un pregevole poker contro San Marino: “Ha fatto qualcosa che non si vede spesso”.

Le possibili scelte di Nunziata e Jalland

Nunziata dovrebbe optare per il passaggio al 3-4-3: davanti al portiere Desplanches, visti anche i problemi fisici accusati da Calafiori, dovrebbero agire i centrali Pirola Coppola e Ghilardi. Dovrebbe partire ancora dal 1’ Savona, il quale si occuperà assieme a Ruggeri delle corsie laterali, con Bove e Pisilli a presidiare la mediana. In attacco, infine, a comporre il tridente dovrebbero essere Baldanzi, che ha recuperato dal problema fisico rimediato pochi giorni fa, Gnonto ed Esposito, come detto grande protagonista e autore di un poker contro la selezione del Titano. Difesa a quattro invece per la Norvegia di Jan Peder Jalland che dovrebbe puntare su un 4-3-3 a trazione anteriore: Edh, Hjelde, Lovik e Ostrom dovrebbero essere i quattro difensori scelti per comporre la linea a quattro a copertura del portiere Tangvik; Aasgaard e Hansen-Aaroen saranno invece le mezzali ai lati di Arnstad, con Orjaseter, Mvuka, Jatta che comporranno invece il reparto offensivo. Orari e dove vedere la gara in TV: la gara Norvegia-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025, sarà trasmessa lunedì 10 settembre alle ore 18.30 in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Probabili formazioni: Norvegia Under 21 (4-3-3): Tangvik; Edh, Hjelde, Lovik, Ostrom; Aasgaard, Arnstad, Hansen-Aaroen; Orjaseter, Mvuka, Jatta. Italia Under 21 (3-4-3): Deplanches; Pirola, Coppola, Ghilardi; Savona, Bove, Pisilli, Ruggeri; Baldanzi, Gnonto, Esposito. CT: Nunziata.