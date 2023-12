Vacanze confermate. Allenamenti, le ferie rimangono fino al 2 visti gli accordi

È rientrata la possibilità di rivedere la squadra in campo ad allenarsi oggi. Nonostante i malumori di patron Tiong, infatti, che dopo la sconfitta di Lucca ha provato a riportare l’Ancona in campo per gli allenamenti durante le festività, i biancorossi torneranno a lavorare il 2 gennaio. La ragione è semplice: vanno rispettati gli accordi previsti dai contratti dei calciatori che hanno diritto alle vacanze durante le festività natalizie. La modifica si sarebbe potuta effettuare con largo anticipo, non così a ridosso delle festività come, invece, era stato ipotizzato il giorno successivo al ko di Lucca. Nel frattempo i giocatori lavoreranno a casa, ciascuno con dei programmi specifici che sono stati assegnati dallo staff tecnico. Il tutto in attesa di riprendere gli allenamenti in gruppo martedì 2 gennaio, in preparazione alla prima partita del 2024 che sarà anche la prima del girone di ritorno, quella fissata per domenica 7 gennaio al Del Conero alle 16.15 contro la Virtus Entella dell’ex Faggioli.