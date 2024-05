"Vado alla Fermignanese"

Il portiere Gianluca Marcantognini difenderà la prossima stagione la porta della Fermignanese allenata da Simone Pazzaglia. Marcantognini lascia il Fossombrone dopo tre ottime stagioni, l’ultima con il capolavoro della salvezza in serie D. La notizia ha suscitato tanti messaggi di affetto in città. tra gli altri quello di Francesco Tramontana, sempre vicino al club: "Penso che a Fossombrone i portieri bravi ci sono sempre stati – dice – ma Gianluca Marcantognini è tra tutti, a mio parere, il portiere più bravo che abbia militato nella nostra squadra negli ultimi 50 anni. C’è dunque tristezza per questa partenza, ma una società ed una tifoseria intera ringraziano e sono orgogliosi di averti avuto con noi. Giornata malinconica, ma Gianluca lo ricorderemo a lungo con piacere ed affetto". In questi giorni il Fossombrone dopo aver tenuto l’assemblea annuale dei soci si sta organizzando per la prossima stagione. Marcantognini aveva salutato tutti con un messaggio: Ho vissuto tre anni ottenendo risultati straordinari con una squadra composta da amici veri e ragazzi del posto che hanno donato identità e amore a questi colori".

Ora difenderà i colori della Fermignanese, un impegno che gli permetterà di assecondarne altri di carattere personale: "I miei impegni professionali ed accademici non mi rendono più possibile sostenere un impegno quale quello richiesto dalla serie D – spiega Marcantognini – ma sarebbe per me un immenso orgoglio se quelle che ho concorso a porre in questi anni si rivelassero delle solide basi su cui costruire un futuro radioso per questa società. Mi mancherà la ‘CarBidonara’ del martedì, quel tiro alla fune di inizio stagione che ha lasciato segni indelebili nella memoria (e non solo), le cene in cantina, il sintetico… no (per favore, sistematelo) e una marea di altri piccoli dettagli: sfumature, che rendono questo ambiente unico. Non mi resta allora che ringraziare tutti di cuore: gli amici, con cui ho condiviso uno spogliatoio bellissimo; lo staff, che ha sempre riposto grande fiducia in me; la società e la dirigenza, con cui c’è sempre stato un rapporto franco e corretto; tutte quelle fantastiche persone che, dietro le quinte, hanno sempre fatto del loro meglio per permetterci quotidianamente di lavorare; il Botty Club e tutti gli appassionati, che con il loro entusiasmo non ci hanno mai fatti sentire soli in giro per l’Italia, sventolando fieri i vessilli bianco-azzurri". La conclusione: "Il Fossombrone ha da oggi un tifoso in più, che non farà di certo mancare il suo apporto, anche se non come era abituato: in campo, col numero 1 sulla schiena, davanti alla porta, a sua difesa".

am. pi.