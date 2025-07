"Vamos Grifo", al via gli abbonamenti. L’appello di Faroni: "Venite tutti al Curi"

"Ciao amici, con la nostra nuova maglia per la prossima stagione, voglio invitarvi al Curi. Voglio che andiate a sottoscrivere l’abbonamento. Central Energy vi sta dando una mano. Ci vediamo. Forza Grifo!". Aspettando di ascoltarlo in italiano, o magari in perugino, il presidente del Perugia Javier Faroni ha lanciato un appello ai tifosi del Grifo. L’ha fatto in un video che lo vede con la maglia biancorossa indosso, in concomitanza con la presentazione della nuova campagna abbonamenti, avvenuta ieri, nella sala stampa dello stadio Renato Curi, alla presenza del dg Hernan Borras, dello sponsor Claudio Antonini di Central Energy e del responsabile marketing Valentino Fronduti. "Vamos Grifo", non a caso, è il claim della nuova campagna, aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Est (Gradinata), al momento chiusa per ristrutturazione, e per il settore VIP, riservato agli sponsor. "Inizia oggi la nostra stagione – ha dichiarato Borras - abbiamo ripetuto i prezzi dell’anno scorso". La curva costerà 165 euro, la laterale 200, e le poltroncine 493: il costo medio sarà di 10 euro. La differenza però è che in questa nuova campagna abbonamenti la prelazione è soltanto sul posto, e non è dunque previsto uno sconto sul prezzo come lo scorso anno. A differenza degli anni passati, inoltre, non c’è ridotto donne e over. La grande novità sarà la collaborazione con Central Energy. L’azienda restituirà gran parte dei soldi spesi per l’abbonamento, qualora il tifoso sottoscriverà un accordo di fornitura di luce e gas con la compagnia. Una volta firmato il contratto, il tifoso potrà essere rimborsato dell’importo totale. La promozione si riferisce all’abbonamento in Curva Nord, per il quale l’offerta prevede il rimborso integrale in bolletta per un importo di 165 euro (in ragione di 16,50 euro al mese); per gli altri settori, il rimborso è per la stessa cifra. Per l’abbonamento al "pacchetto family", il rimborso totale in bolletta è di 250 euro (in ragione di 25 euro al mese). "La nostra politica – ha sottolineato Borras - è riportare la gente allo stadio. Il calciomercato? Stiamo facendo tanti sforzi. Meluso sta lavorando per allestire una squadra forte".

Su di giri lo sponsor Emanuele Antonini: "Ringrazio il Perugia, il direttore e il presidente Faroni. Ho avuto sempre l’idea di fare qualcosa per i tifosi, quest’anno siamo riusciti a fare questo progetto che ci permetterà di avere un rimborso totale del costo della Curva Nord. "Il nostro intento è ricreare unione di intenti, riportare pubblico allo stadio, quelli che sono gli innamorati del Grifo anche con la possibilità di recuperare l’investimento per l’abbonamento. Questa non è una campagna commerciale, ma una campagna di cuore. L’obiettivo è arrivare a 5000 abbonati, è il sogno che voglio. Il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi che potrà essere prorogato qualora decidessimo di andare avanti insieme".

Nicola Agostini