Varese vince la nona di fila e si prepara per il trittico decisivo in IhL

Varese suona la nona di fila e ora si prepara al trittico della verità. Nella diciannovesima giornata di IhL i mastini hanno superato 5-1 Valpellice con le doppiette di Kuronen e Tilaro e il gol di Tilaro. I gialloneri rimangono al terzo posto e nel weekend saranno a riposo. Tra il 12 e il 18 dicembre però ci sono tre scontri diretti di fila: Caldaro, Feltre e Aosta. Sfide che diranno di più sulle ambizioni dei lombardi anche in vista della fase successiva al via da gennaio.

Sconfitta netta e prevedibile, invece, per Como, che ha ceduto 12-0 con Aosta. I lariani sono sempre ultimi e oggi alle 18 c’è il delicato scontro salvezza casalingo con il Bressanone. In IhL Division 1-Master round, invece, Chiavenna sfiderà oggi alle 16 il Valpellice B, già superato due volte nella prima fase stagionale. I verdeblu cercano i tre punti per rimanere in vetta al girone. Turno di riposo infine per Milano nel Qualification Round.