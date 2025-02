Venezia-Lazio: capitolini al Penzo per preservare la Champions, formazioni e orari tv

Venezia 21 febbraio 2025 - La Serie A ci ha abituato a non avere partite facili e nonostante la classifica tradisca una favorita in campo, nella sostanza la sorpresa è sempre dietro l'angolo. La giornata numero ventisei si può definire interlocutoria, in una designazione di calendario unica nel suo genere dove tutte le formazioni della parte sinistra ad affrontare quelle della parte destra. Una sequenza eccellente di testa-coda di campionato e la partita del Penzo non farà eccezione. Il Venezia ospita la Lazio nella più classica sfida dalle prospettive ribaltate. Calcio d'inizio nel pomeriggio di domani, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 15.

Il Venezia ha bisogno di una scossa, non tanto tecnica o dal punto di vista delle prestazioni, ma da quello dei risultati. In astinenza di vittorie da due mesi pieni, i veneti hanno sempre sudato la maglia in campo e lottato contro ogni rivale, senza però riuscire mai a fare bottino pieno. Nelle ultime otto giocate appena tre pareggi per i lagunari, che stanno poco alla volta rendendo sempre più complicata la classifica della formazione di Di Francesco. Nonostante questo il tecnico non ha perso la fiducia né della dirigenza, né dei suoi giocatori. I nuovi innesti come Fila, Zerbin e Perez si sono integrati bene nelle rotazioni venete e mancano solo di quell'episodio, quella spinta per poter fare la differenza in favore del Venezia. Vincere contro la Lazio è una missione quasi impossibile, ma lo stile di gioco delle due formazioni in campo è abbastanza complementare e potrebbe finire con il premiare gli episodi. Servirà la giusta dose di cinismo per strappare un risultato positivo contro i biancocelesti.

La Lazio da parte sua ha scampato il pericolo derby negli ottavi di finale di Europa League. Non è però il momento di pensare alle competizioni internazionali. I biancocelesti stanno subendo il rientro importante in classifica della Juventus. Sarebbe un peccato per Marco Baroni e i suoi ragazzi abdicare adesso al quarto posto che tanto a lungo hanno conservato in questa stagione di Serie A. Vincere è obbligatorio in questo tipo di partite e proprio qui potrebbero nascondersi le insidie peggiori per i capitolini. Detto questo la formazione romana raramente ha steccato questo tipo di sfide. Se si può imputare un difetto alla Lazio è stato un rendimento leggermente al di sotto delle rivali negli scontri diretti, mentre in stagione i biancocelesti hanno perso solo contro il Parma tra le formazioni affrontate nella parte destra della graduatoria.

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale della giornata 26 del Campionato di Serie A 2024-25, scegliendo Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido per dirigere il match tra Venezia e Lazio, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 presso lo Stadio "Pier Luigi Penzo". Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Damiano Di Iorio (Vco) e Vittorio Di Gioia (Nola), con quarto uomo Francesco Cosso (Reggio Calabria). Il sala Var la gara sarà seguita da Francesco Meraviglia (Pistoia) e Davide Massa (Imperia). Per il fischietto di Ostia Lido si tratterà della direzione numero 15 in stagione, l'ottava in Serie A, a cui ne aggiunge 6 di Serie B e 1 di Serie D. Appena il quarto incrocio di carriera tra Marchetti e il Venezia, con un bilancio complessivo di 1 vittoria e 2 sconfitte, l'unico successo per altro in questa stagione contro il Genoa (2-0, quinta giornata); sono 2 invece i precedenti con i capitolini, con un bilancio di 1 vittoria e 1 sconfitta.

Probabili formazioni

Dubbi in difesa per il Venezia ed Eusebio Di Francesco, con Schingtienne al momento favorito su Mercandalli per essere il terzo del reparto arretrato insieme a Idzes e Candé, davanti a Radu. Zampano e Ellertson correranno sulle corsie al fianco di Perez e Nicolussi Caviglia. Duncan è arruolabile nel reparto, ma per lui si ipotizza solo una partenza in panchina. In attacco è ballottaggio aperto tra Maric e Fila, con il primo favorito, mentre in trequarti si comporrà la linea con Oristanio e Zerbin.

Tanti dubbi in difesa per Baroni. Mandas è in vantaggio su Provedel per il ruolo di portiere, mentre a destra è ballottaggio aperto tra Marusic e Lazzari. Meno dubbi per il resto del reparto con Nuno Tavares a sinistra e la coppia con Gila e Romagnoli al centro del reparto. A centrocampo assente lo squalificato Rovella, chance per Belahyane in mediana al fianco di Guendouzi. In attacco non c'è Castellanos e al momento è aperto il casting per il ruolo di titolare. Pedro è il candidato per il ruolo di trequartista, con Dia schierato come prima punta. Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra completeranno la linea alle spalle della punta.

Venezia (3-4-2-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Zerbin; Maric. All. Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Venezia e Lazio dello stadio Pier Luigi Penzo, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di sabato 22 febbraio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Alberto Santi e Fabio Bazzani.