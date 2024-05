Verso i playout. Aperta la prevendita per i tifosi giallorossi

Ieri è scattata la prevendita per i sostenitori giallorossi per assistere alla gara di domenica al Tubaldi, fischio d’inizio alle 18. I biglietti possono essere acquistati solo ed esclusivamente nella sede della Recanatese allo stadio, previa presentazione del documento di identità che attesti la residenza, per disposizione della Questura il settore dei locali sarà off-limits per i pesaresi. Gli orari di apertura, sino a venerdì compreso, saranno quelli canonici: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 mentre sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12. Una risposta "adeguata", da parte della tifoseria leopardiana, sarebbe auspicabile anche alla luce delle news che arrivano da Pesaro dove la pur cospicua prima dote di tagliandi, circa 300, è andata rapidamente esaurita per cui si potrebbe avere un settore ospiti, con una capienza complessiva di 500 spettatori, sold-out. Considerata la delicatezza del doppio confronto sarebbe disdicevole per la Recanatese affrontare anche la partita interna in un ambiente tutt’altro che casalingo.