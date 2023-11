Verso il posticipo di lunedì che si disputerà all’Adriatico di Pescara. Emergenza sulla corsia di destra:. Laverone ko, Eleuteri migliora

Mister Stefano Protti in vista della partita di lunedì alle 20.45 contro il Pineto all’Adriatico di Pescara deve fare i conti anche con qualche infortunio importante. A partire da quello di Lorenzo Laverone: il terzino destro, nella sua miglior partita da quando è a Fermo, è dovuto uscire nel finale per una brutta botta alla caviglia dopo uno scontro di gioco. Ieri mattina ha partecipato alla sessione video ma le condizioni sono ancora critiche. In settimana verrà valutato, ma difficilmente ci sarà contro il Pineto. Una sorta di emergenza sulla destra anche per il problema agli adduttori che ha colpito Alessandro Eleuteri. Un fastidio che l’ex Vis Pesaro si porta dietro dalla partita contro l’Olbia, nella quale si era accasciato nei minuti finali per i crampi. Già prima del derby con l’Ancona non era nelle migliori condizioni, come specificato anche nel comunicato dei convocati pubblicato dalla Fermana. Nella ripresa però serviva troppo alla squadra, ha stretto i denti ed è sceso in campo. Al rientro dopo i due giorni di riposo non si è allenato, ma le probabilità di rientrare entro lunedì per lui sono più alte rispetto a Laverone. Al Pelloni ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, non c’era anche Nicola Borghetto. Il portiere è ancora alle prese con la febbre che lo aveva colpito nella mattinata della partita contro l’Ancona. Rimane ai box anche Donato De Pascalis: è di nuovo il ginocchio a dare problemi al terzino destro, ma rimane sempre vicino alla squadra. Lavoro a parte per Pietro Santi, che venerdì svolgerà l’ecografia per uno stiramento che aveva accusato, e per Ciro Esposito, rientrato dopo la frattura dell’astragalo.

fi. ro.