Verso la serie c. All’Alcione mancano solo quattro punti. Può festeggiare già nel weekend

L’Alcione vede il traguardo. Mancano tre partite alla fine del girone A della Serie D, gli arancioni sono in testa al campionato (condotto fin dalle prime battute) a quota 75 punti contro i 69 del Chisola. L’approdo nel professionismo è vicino e stavolta la società si è mossa per tempo per evitare sorprese in sede d’iscrizione. La prossima avversaria, domenica alle 15, sarà il Borgosesia fanalino di coda del raggruppamento con soli 19 punti. "Potrebbe essere la settimana decisiva. Ci mancano quattro punti, se poi dagli altri campi arriveranno determinate notizie ancora meglio, altrimenti aspetteremo le settimane successive", ha dichiarato dopo l’ultima vittoria Antonio Palma, a segno nello scorso fine settimana contro il Bra nel fondamentale 2-1 che ha avvicinato il traguardo. Il Chisola, che ha appena vinto 2-1 fuori casa ad Albenga, ospiterà tra le proprie mura il Città di Varese, terza forza del girone. Un confronto complicato, che i piemontesi affronteranno con una consapevolezza: se non vinceranno lo scontro diretto e l’Alcione porterà a casa l’intera posta, per gli arancioni sarà già il momento della festa promozione.

Mattia Todisco