Verso lo spareggio con il Gubbio: "Recanatese, serve coraggio"

Alessandro Sbaffo: in un match come quello di domani, dove voi vi giocate la salvezza ed il Gubbio…il quinto posto, dovrebbero essere le motivazioni a fare la differenza.

"È indubbio che sia uno spareggio perché lo dice chiaramente la classifica, ma noi dobbiamo essere coraggiosi ed entusiasti".

Anche se la pressione è quasi tutta dalla vostra parte?

"Quando lotti per la salvezza è normale che ci sia un po’ di ansia, ma è necessario che questa si tramuti in campo nella giusta rabbia agonistica".

Un po’ com’è avvenuto contro la Carrarese.

"Esattamente, dove siamo stati bravissimi nel metterci voglia e lucidità. Mi spiego meglio: dobbiamo comprendere che questa per noi è un’opportunità che può contribuire alla crescita di ogni singolo giocatore e di conseguenza della squadra. Sono le partite che danno gli stimoli giusti che vengono quando la posta in palio è fondamentale, non certo se giochi per l’ottavo o per il decimo posto".

Tra le molteplici compagini dove ha giocato c’è anche Gubbio, nella stagione poi interrotta dal Covid. Che giudizio dà della squadra di Braglia?

"Per certi aspetti è difficile decifrarla, nel senso che è spesso umorale. Vive sempre fasi alterne con risultati eccellenti a cui fanno seguito prolungati momenti di pausa. È un organico comunque che apprezzo molto e dove la qualità sicuramente non manca".

Con un allenatore, in panchina che, in quanto ad esperienza, non è secondo a nessuno.

"Proprio così ed un’altra delle loro caratteristiche è anche la capacità di giocare bene con moduli diversi. È una squadra, in questo senso camaleontica".

Non segna da 210’, esattamente dalla rete di Bernardotto contro la Torres.

"Non ci facciamo certo condizionare da questo. D’altronde hanno un attacco con tantissime frecce e la posizione che occupano in graduatoria è totalmente meritata".

Inevitabilmente poi un’occhiata occorrerà darla anche ai risultati delle dirette concorrenti.

"In questa fase della stagione, con due sole partite da giocare, ogni gara è praticamente un singolo spareggio. Forse è una frase fatta, ma è effettivamente così, nel senso che ogni match fa storia a sé. Fondamentale come lo si interpreta ed in particolare quale approccio si ha. Come abbiamo ribadito tante volte noi vogliamo raggiungere l’obiettivo con il supporto di tutto l’ambiente: siamo consapevoli che è dura però, già da domani, dobbiamo giocarci al massimo questa opportunità".

Resta il rebus legato alle condizioni del portiere Gabriel Meli, schierato in extremis a Cesena ma che pare assolutamente lontano dalla condizione migliore e le chances di vederlo in campo contro gli umbri non sono, oggettivamente, molte. Mascolo nel frattempo, scalpita.

Andrea Verdolini