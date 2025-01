VERSO TERAMO. Il Castelfidardo recupera Braconi ma dovrà fare a meno di Imbriola

Nel Castelfidardo per uno che rientra un altro che esce. Domenica, a Teramo, tornerà a disposizione di mister Marco Giuliodori Lorenzo Braconi scontato il turno di squalifica contro l’Isernia, ma non ci sarà Vincenzo Imbriola, fermato dal giudice sportivo per una gara per recidività in ammonizione (a proposito di squalifiche nell’Isernia, invece, reduce dalla sconfitta di domenica a Castelfidardo e che fra tre giorni sarà di scena di nuovo a Senigallia, non ci sarà il vice allenatore Alessandro Nasini, squalificato per una gara "per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria").

Giuliodori quindi non potrà contare ancora sulla formazione tipo, visto che dovrà fare a meno dell’esperto centrale difensivo nella difficile trasferta in terra abruzzese, contro una formazione che staziona in zona playoff, terza assieme al Chieti. Vista anche la partenza di Boccaccini potrebbe debuttare titolare al centro della difesa almeno uno dei due nuovi arrivati. L’under Diego Madonna, classe 2005, sceso dallo United Riccione è già ufficializzato la scorsa settimana, potrebbe partire dal primo minuto dopo essere entrato negli ultimi minuti domenica nella vittoriosa partita contro l’Isernia. Difficile che possa essere tesserato invece Nicola Vecchio, ex Terracina, visto che la Procura Federale deve sbloccare il tesseramento. Per i fidardensi quella del Bonolis si prospetta una sfida ostica.