Via agli spareggi promozione per la B. Il miracolo della Vis Primavera: gran rimonta e oggi quarti playoff

Oggi alle 15 allo stadio "Benelli" la Vis Pesaro allenata da Alessandro Sandreani gioca la gara di andata dei quarti di finali dei playoff del campionato di Primavera 3 girone B contro la Juve Stabia. L’Avellino è la prima finalista e la vincente della finale salirà in Primavera 2, equivalente alla serie B.

Sandreani, si aspettava un risultato così brillante come l’accesso ai playoff?

"Quando si parla di giovani e di gruppi nuovi come il nostro ci sono sempre punti interrogativi. Eravamo consapevoli di avere un buon gruppo, ma alla fine possiamo dire che i ragazzi hanno fatto qualcosa di travolgente ed emozionante, va dato merito a loro per avere centrato un risultato eccellente. Il merito è anche della società che ci è sempre stata vicino e ci messo a disposizione un gruppo forte, un giusto mix tra giovani e meno giovani, guidato da uno staff fantastico. Abbiamo in squadra gente del 2004 ma anche del 2008".

La partita che riassume questa prima parte di stagione?

"Proprio con la Juve Stabia, nel girone di ritorno: venivamo da una serie positiva, siamo andati sotto di due gol dopo venti ninuti e l’abbiamo ribaltata. Là c’è un po’ tutto di questa squadra, della sua forza mentale e della sua voglia di vincere. Dopo che la Juve ci aveva ripresi, li abbiamo superati di nuovo all’ultimo secondo"

Anche oggi si annuncia una gara così incerta?

"Bisogna avere grande rispetto dell’avversario, hanno una qualità altissima, ma siamo qua e vogliamo divertirci e anche sognare, provando a fare l’impresa. Il campionato è difficilissimo, al sud affrontiamo piazze storiche come Catanzaro, Avellino, la stessa Juve Stabia la cui prima squadra è stata promossa in B, ma i ragazzi sono stati favolosi anche nella crescita e adesso c’è solo da seguirli, da tifare e far credere loro che tutto è possibile"

Ma non eravate ultimi dopo cinque partite?

"Esatto. Poi c’è stata una crescita individuale e collettiva importante. Non voglio citare singoli, è il gruppo che vince assieme alla società che ci ha dato tanti ragazzi sullo stesso livello"

Vede all’orizzonte un altro Stramaccioni ceduto alla Juventus e ci sono giocatori pronti per la prima squadra?

"In prima squadra l’intensità, il livello, la qualità e la velocità sono più alti ma la società sta lavorando bene in ottica futura e abbiamo ragazzi sotto l’occhio di tante squadre di categorie superiore"

Qualche merito ce l’ha anche lei?

"E’ il quarto anno che sono qua, è il terzo playoff, con orgoglio vedo ragazzi esordire in prima squadre e altri giocare benissimo in D. Io cerco di trasmettere passione e cultura del lavoro assieme allo staff, ma i protagonisti sono loro"

Lei è figlio di Mauro, ex bandiera della Vis, già assistente del ct Mancini con la Nazionale, cosa le dice?

"Mauro ci segue, anche lui tifa per noi"

Davide Eusebi