Vidal al Colo Colo, presentazione faraonica: arrivo in elicottero e parata a cavallo

Santiago del Cile, 2 febbraio 2024 – ‘Il re è tornato’. Arturo Vidal viene celebrato come un eroe in patria: dopo 17 anni trascorsi nel calcio europeo il centrocampista cileno torna al Colo Colo, per puntare dritto dritto al titolo nazionale e perché no, “anche alla Copa Libertadores”.

E il suo club lo celebra con tutti gli onori. Un vero show quello messo in campo per la presentazione ufficiale, fra elicotteri, artisti locali e pure un giro a cavallo.

Trionfale l’arrivo del calciatore, atterrato sul campo dell'Estadio Monumental di Santiago del Cile con un elicottero davanti ai 35mila tifosi che hanno riempito le tribune.

“Sono molto felice di essere tornato a casa dopo quasi 17 anni. Torno con molti sogni realizzati all'estero. Sono felice. Penso che sia stato un buon momento per tornare”, aveva detto l'ex giocatore di Juventus e Inter.

Dopo l’atterraggio il giro a cavallo. Corona in testa e spada in mano, due oggetti con cui si era presentato anche in conferenza stampa. Infine Vidal ha concluso la presentazione lanciando gadget ai tifosi con un ‘cannoncino’ ad aria compressa.