Vigor ad Avezzano senza Capezzani. Clementi si gioca la sfida playoff

La Vigor approda ad Avezzano senza Capezzani. Il centrocampista rossoblu non sarà della partita, un’assenza molto pesante che va ad aggiungersi a quella dello squalificato Gambini e di altri elementi, come Mori e Bartolini, fuori ormai da mesi. Nulla però placa la voglia di vincere dei senigalliesi ed il desiderio di entrare nei playoff.

Manca sempre meno alla fine di questo campionato, così bello ed equilibrato quanto imprevedibile. E come ogni torneo di alto livello, si materializzano grandi risultati, piacevoli soprese e cocenti delusioni. Tra queste ultime troviamo l’Avezzano: i "lupi" abruzzesi hanno iniziato questo campionato con tante aspettative ed una rosa di indubbio valore. Un percorso positivo interrotto qualche settimana fa. "Sarà una sfida cruciale, contro una squadra che probabilmente sperava di lottare per altri obiettivi, questo calo ha creato un po’ di malcontento nella piazza – afferma l’allenatore della Vigor Aldo Clementi -. Hanno da poco cambiato allenatore e sono reduci da una pesante sconfitta che ha portato alla contestazione dei tifosi…Dal punto di vista emotivo non stanno vivendo un periodo esaltante, per tale ragione dobbiamo alzare ancor di più il livello di attenzione. Innanzitutto l’Avezzano ha giocatori di altissimo livello, una squadra importante, esperta, le cui individualità non sono in discussione, in questa partita, inoltre, proveranno a reagire per dare risposte concrete alla piazza. Mi aspetto una Vigor sbarazzina e coraggiosa, ciò non significa affrontare questo appuntamento con leggerezza – rimarca il tecnico di Senigallia Aldo Clementi -. Detto ciò stiamo disputando una stagione eccezionale, raggiungere i playoff sarebbe il coronamento di un percorso difficile, a causa dei tanti infortuni,ma davvero stimolante. Di sicuro la Vigor non è appagata, noto entusiasmo e voglia di vincere, i nostri giocatori sanno bene che devono meritarsi questa piazza".

Capitolo indisponibili: se si escludono gli infortunati di lungo corso, le uniche assenze certe sono Capezzani e Gambini, non proprio due defezioni di secondo piano, ma Clementi ha dovuto correggere e risolvere situazioni peggiori.

"Tomba e Romizi non stanno benissimo, ma stringendo i denti possono darci una mano – dice mister Clementi -. Capezzani invece non ci sarà e non credo che recupererà tanto presto. Alessandro Pesaresi è la più probabile soluzione in fase di impostazione: è un giocatore duttile che dà garanzie anche in quel ruolo. Mancini invece ha recuperato, ora sta bene, però gli manca il ritmo gara". L’allenatore della Vigor svela in parte le sue carte, pochi dubbi sull’attacco, in difesa invece potrebbe rivedersi il tandem Magi Galluzzi – Marini viste le non ottimali condizioni di Tomba.

Nicolò Scocchera