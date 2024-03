Vigor con lo spauracchio Di Renzo. Battere il Roma City per volare

La Vigor vuol vincere lo scontro diretto, ma attenzione allo spauracchio Di Renzo. Dopo la netta vittoria contro la Tivoli, i rossoblu incroceranno le armi con un’altra compagine laziale: la Roma City, ad oggi una delle rivali più temute nella corsa ai primi 5 posti.

"Il successo di domenica scorsa ci ha permesso di lavorare con la giusta serenità - dice il mister vigorino Aldo Clementi -. I ragazzi hanno ormai la consapevolezza di poter lottare fino in fondo per un posto nei playoff, la partita di oggi diventa dunque un crocevia di enorme importanza, uno scontro diretto molto significativo in casa di un’avversaria che ho sempre considerato tra le più forti del nostro girone".

Tra i giocatori più temuti, invece, c’è il centravanti piemontese Luca Di Renzo, faro dell’attacco capitolino ed autore di una doppietta al "Bianchelli" nella gara di andata. Due reti in una manciata di minuti che consentirono alla Roma City di completare una rimonta che in pochi si sarebbero immaginati.

"Nella gara di andata abbiamo disputato 70 minuti di ottimo livello - aggiunge Clementi - eppure sono bastati un paio di minuti di blackout per vanificare tutto e consentire ai nostri rivali di raggiungerci.

Gran parte del merito va a Di Renzo, giocatore dai notevoli mezzi tecnici, un attaccante che può far male in qualsiasi momento del match. Dovremo rimanere concentrati fino alla fine per non commettere gli errori del passato". E’ stata un’altra settimana di contrattempi e noie fisiche: i malcapitati questa volta sono Scheffer, Beu e Gambini, tutti e tre però hanno recuperato in tempo.

Clementi difficilmente potrà fare a meno dei primi due, entrambi under, discorso diverso invece per Gambini. Le condizioni non ottimali del centrocampista di Fano potrebbero indurre il mister rossoblu ad inserire Baldini, spingendo Romizi al centro, ma ad oggi è solo una suggestione. Ballottaggi aperti anche negli altri reparti: in difesa rientrano dalle squalifiche sia Magi Galluzzi sia Marini, entrambi in forma e con le stesse possibilità di partire dall’inizio. In attacco invece potrebbe rivedersi Vrioni al posto di Balleello.

In settimana si è allenato con il gruppo Mevale Kone. Il ragazzo classe 2007, originario della Costa d’Avorio, è un tesserato del Trecastelli, ma le società si sono accordate per pianificare una serie di allenamenti in maglia Vigor. È ancora presto per fantasticare sul suo futuro, ma il tecnico di Senigallia si è fatto un’idea. "E’ un profilo molto interessante - conclude Clementi -. Al di là degli ottimi mezzi tecnici, mi ha sorpreso la sua personalità. Ha sempre cercato di proporre giocate interessanti senza nascondersi, farlo nel primo allenamento con una squadra di Serie D non è da tutti".

