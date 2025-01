Vigor, il dopo Clementi è un rebus. Quattro in lizza per la panchina

Il nome del nuovo allenatore della Vigor non è ancora stato svelato, ma il ventaglio di soluzioni si restringe.

Sarà Mauro Antonioli? Già tecnico di Fermana, Samb, e timoniere del Ravenna sino a pochi mesi fa? Oppure Maurizio Lauro, anche lui con un recente passato alla Sambenedettese. Nomi caldi, oltre a quelli emersi nelle prime ore, ovvero il senigalliese Marco Alessandrini, amato e rispettato dalla piazza, l’attuale vice Andrea Lazzari sino a Ciampelli, stimato ex tecnico del Porto d’Ascoli.

Ancora nessuna nota ufficiale in queste giornate così concitate: l’addio di Clementi ha scatenato un terremoto di reazioni in città e dalla serata di lunedì si è perso il conto dei messaggi che hanno invaso i profili social del club ed i gruppi dedicati ai tifosi della Vigor. L’ allenatore di Senigallia, così apprezzato, amato ed osannato dal popolo rossoblu, è stato travolto dall’affetto della sua gente.

Nel corso della mattinata di ieri tutto è rimasto sospeso per alcune ore, poi i primi indizi: Andrea Argentati, preparatore dei portieri dal 2016 ad oggi, ringrazia e saluta il mondo Vigor attraverso un post social. Un addio doloroso che lascia aperte più possibilità soprattutto quella di una soluzione tecnica esterna all’ambiente senigalliese.

Dopo gli indizi arrivano le conferme da parte della società come ricordato dal direttore sportivo Roberto Moroni: "Andrea Argentati, così come Fabio Giulietti hanno deciso di interrompere la propria esperienza con noi. Rimane invece Lazzari che prima o poi diventerà allenatore della Vigor, ne sono certo, ci dirà lui quando sarà pronto. Purtroppo mister Clementi ha deciso, non posso obbligare nessuno. Aveva già manifestato questa volontà in passato, ma se qualche settimana fa eravamo riusciti a contenere questo malcontento, dopo la sconfitta di domenica non c’è stato nulla da fare. Clementi è un amico, mi piange il cuore pensare di andare avanti senza di lui, sono certo che saremmo riusciti ad uscire da questa fase, ora però dobbiamo guardare avanti e trovare nuove soluzioni, ad i profili sulla bocca di tutti sono reali".

Ma si tratta di un vero addio? Se lo chiedono in molti, perché è oggettivamente difficile immaginare la Vigor senza Clementi.

"Aldo è la Vigor, la porta per lui sarà sempre aperta – continua il direttore sportivo -. Parlo a titolo personale, ma credo che il Presidente Federiconi abbia in testa la stessa idea. Purtroppo Aldo ha sofferto molto in questa prima parte di stagione ed arrivato a questo punto ha pensato di non essere più in grado di dare una scossa alla squadra. A proposito, non è mia abitudine scaricare le colpe sui giocatori, tutti vogliono vincere, tutti provano a dare il massimo, purtroppo però alcuni sentono la pressione, altri invece non sono in forma. Anche la società ha commesso degli errori di valutazione, io sono il primo ad aver sbagliato, ma questa barca in un modo o nell’altro deve essere condotta in porto".

Al momento la squadra è affidata ad Andrea Lazzari che potrebbe addirittura guidarla nella difficile trasferta di Avezzano.

Nicolò Scocchera