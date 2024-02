Vigor, Scheffer scalpita: "Sono tornato ad allenarmi"

Qualcuno approfitterà del turno di sosta per recuperare da fastidiose noie muscolari, altri invece tireranno il fiato.

Qualcun altro invece scalpita in casa Vigor e non vede l’ora di tornare in campo: nello specifico Mateo Scheffer, assente a L’Aquila per squalifica. Mister Clementi ha dovuto fare a meno del suo esterno titolare nonostante la pesante defezione però, i rossoblu se la sono cavata egregiamente.

"Non fa mai piacere accomodarsi in tribuna, specie in partite così importanti, ma di fronte ad una squalifica c’è poco da fare – dice Scheffer - Ad ogni modo i miei compagni di squadra se la sono cavata molto bene anche senza di me, la Vigor ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di formazioni blasonate. I ragazzi non si sono arresi ed alla fine abbiamo riacciuffato il pareggio". Mateo Scheffer non ha avuto la possibilità di scendere in campo al "Gran Sasso d’Italia", al di là della squalifica però, un fastidio al piede accusato in allenamento avrebbe potuto limitarne l’impiego. Nulla di grave per fortuna, l’esterno italo argentino è già proiettato alle prossime sfide.

"Ho già ripreso gli allenamenti, venerdì ho concluso la sessione in anticipo per precauzione, ma voglio tranquillizzare tutti – continua Mateo Scheffer - Io ed i miei compagni siamo concentrati sulla prossima sfida, un appuntamento tanto bello quanto stimolante da vivere davanti ai nostri tifosi. Tutte le partite sono importanti in un torneo così equlibrato, ovviamente però battere una delle dominatrici del girone avrebbe un sapore diverso. Abbiamo due settimane di tempo per prepararci al meglio, sono certo che le sfrutteremo a pieno". La Serie D si ferma per lasciare spazio alla 74ª edizione della Viareggio Cup. Nel tradizionale periodo di Carnevale, la Rappresentativa Serie D prenderà parte al torneo. Perdere ritmo può essere un problema, alla Vigor invece un pizzico di riposo non dispiace affatto. Può essere l’occasione giusta per recuperare giocatori preziosi come Capezzani o Bartolini e dare modo ad altri stakanovisti della rosa di Clementi di recuperare le forze. Ad oggi la situazione più preoccupante in casa vigorina è quella di Mancini, domenica scorsa il versatile centrocampista di Ostra Vetere è uscito dal campo per un problema al tendine di Achille. Bisognerà attendere gli esami. Niente drammi per il momento, ma nell’ambiente vigorino nessuno riesce a nascondere la preoccupazione.

Nicolò Scocchera