Vigor Senigallia: Sfida Cruciale per la Salvezza contro il Notaresco

SENIGALLIA Vivrà una Pasqua serena la tifoseria vigorina? Molto dipenderà dall’atteggiamento e dalla voglia di vincere di una squadra che sta ripetutamente sfiorando l’obiettivo salvezza, ma ancora non lo ha raggiunto. Di certo la Vigor dovrà cambiare registro rispetto all’ultima uscita casalinga contro l’Atletico Ascoli, perché la sfida di stasera, in infrasettimanale contro il Notaresco, può diventare per davvero la partita della svolta. Come si affrontano momenti così delicati durante la stagione? Questo è un altro quesito legittimo e molti tifosi stanno cercando una risposta… Mister Antonioli, il tecnico rossoblu, appare sicuro e dice la sua.

"So che l’ambiente Vigor era partito con altri obiettivi - dice il mister vigorino -. Dobbiamo però fare i conti con la realtà e oggi ci aspetta uno scontro salvezza. Ai miei giocatori ho detto di non demoralizzarsi, gli obiettivi sono cambiati, ma la concentrazione deve rimanere la stessa, così come la permanenza in categoria deve essere la nostra vittoria più importante". Lo scoglio stavolta si chiama Notaresco: una squadra quadrata che non si arrende mai. "Il Notaresco è una formazione molto valida, lo ha dimostrato reagendo proprio quando tutti la davano per spacciata - continua Antonioli -. Una rivale da prendere con le molle perché è una squadra fisica che sa come mettere le gare sull’agonismo. Ha tanti giocatori di categoria, un reparto avanzato molto solido, servirà una Vigor perfetta". Che assetto sceglierà mister Antonioli? Beu ha già chiuso la stagione, le 4 giornate di squalifica lo estromettono dal rush finale. Un under in meno, ma il tecnico di Bellaria potrà contare comunque su Kone, Furini e Fernandez, oltre ai promettenti Alessandroni e Gasparroni. Con ogni probabilità, i primi 3 partiranno dall’inizio, oltre agli under però, Antonioli riabbraccia Pesaresi che andrà a completare l’attacco al fianco di Ferrara e Kone. "Dispiace non poter più contare su Beu. L’espulsione, tra l’altro rimediata dalla panchina, ci priva di un ragazzo che ha sempre avuto un ottimo minutaggio. Senza di lui la coperta è un po’ corta, ma vorrei ricordare che Alessandroni e Gasparroni sono due valide alternative".

Nicolò Scocchera