Vigor, una beffa totale. Sorpassati dal Notaresco

Lo scontro playoff tra Vigor e Roma City termina senza vincitori né vinti, sorride invece il Notaresco che mette la freccia e sorpassa proprio la compagine di Senigallia.

Un pareggio in trasferta non è mai da buttare, specie in casa di una delle formazioni più temute e valide del girone. Di certo però il gol di Scognamiglio è costato caro alla Vigor: i senigalliesi infatti si sono visti sfilare dalle dita il successo ed il quinto posto proprio nei minuti finali.

Un epilogo amaro, probabilmente se il Notaresco non avesse sorpreso la Samb, il pareggio della Vigor contro i capitolini avrebbe avuto un sapore diverso ed il bicchiere sarebbe stato mezzo pieno.

I rossoblu di Senigallia lasciano momentaneamente il quinto posto in favore dei sorprendenti abruzzesi, ma nulla è precluso come ricorda il direttore sportivo della Vigor.

"Mancano ancora tante partite, è assolutamente vietato demoralizzarsi - ricorda Roberto Moroni -. Questo è un campionato imprevedibile, sorprendente, non c’è nulla di scontato. Il pareggio contro una formazione così forte ci può stare, non facciamone un dramma".

La Vigor dovrà fare i conti con pesanti assenze anche domenica prossima, su tutte spicca quella di Magi Galluzzi che ha rimediato il secondo cartellino rosso consecutivo in appena tre partite. A gettare acqua sul fuoco sulla condotta disciplinare del centrale di Senigallia è proprio Moroni.

"La seconda espulsione consecutiva di Magi Galluzzi non deve trarre in inganno - rimarca il ds -. Non creiamo casi inesistenti, è una casualità viziata da una svista dell’arbitro che ha punito, a nostro avviso in maniera eccessiva, un contatto di gioco. Sono episodi che ci possono stare, non sono certo deluso da Enrico che apprezzo e conosco da tanti anni".

La delusione, semmai, è dovuta ad altre ragioni come si evince dalle parole del dirigente della Vigor.

"Ciò che reputo inaccettabile è il trattamento riservato a Kerjota - prosegue Moroni -. Capisco che un giocatore del genere sia temuto, ma ogni domenica assistiamo a scorrettezze nei suoi confronti anche quando la palla è lontana. La totale mancanza di provvedimenti verso chi si comporta in questo modo è davvero fastidiosa".

Prossimo appuntamento: il derby casalingo contro il Fano. La Vigor dovrà fare a meno di Romizi (diffidato) ed ovviamente di Magi Galluzzi. Obiettivi differenti, stessa voglia di vincere, domenica prossima sarà un crocevia, un derby fondamentale per il cammino di entrambe.

Nicolò Scocchera