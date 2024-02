Vis, adesso i punti cominciano a pesare. A Fermo serve una gara da veri opportunisti

La Vis approda al "Recchioni" di Fermo con la consapevolezza che il gioco comincia a farsi serio. Se fino a questo momento si poteva andare in campo con una certa leggerezza d’animo pensando che il campionato era tutto o in buona parte da fare e che andava conquistato sì, giornata dopo giornata, ma con la possibilità di rimediare, adesso l’imbuto si va stringendo. Adesso siamo alle gare che contano, perché battere la Fermana significa probabilmente mettere una pietra tombale sul discorso ultimo posto. Viceversa, e questo mister Protti lo sa bene e lo medita da tempo, far fuori prima la Recanatese (impresa riuscita) e poi la Vis Pesaro (tutto da fare) vuol dire per la Fermana alimentare la bagarre salvezza.

Insomma, con il campionato che finisce ad aprile, che non è poi tanto distante, i punti cominciano a pesare doppio o triplo. Fatta questa premessa, la Vis deve affrontare questa partita con meno pesantezza d’animo possibile, contando sul fatto che nei guai fino al collo ci stanno gli altri e che tocca agli altri esporsi oltre il limite per tentare di vincere a tutti i costi. Viceversa Pesaro è chiama ad una gara utilitaristica e speculare, ovvero è chiamata a sfruttare il vantaggio non da poco dei punti e della posizione di classifica, che le consente di starsene in agguato per bucare alla prima occasione la difesa avversaria, qualora si mostrasse sguarnita. Serve, come ha detto l’allenatore Banchieri, una gara importante, di fisicità diversa da quella espressa contro il Gubbio, più intelligente sotto il profilo tattico e con più personalità. Sarebbe utile anche guardare i precedenti per capire cosa aspetta la Vis. I derby con la Fermana sono sempre stati "sporchi", ruvidi, e hanno sempre richiesto una buona dose di rogna. Banchieri dovrebbe confermare Mattioli in difesa con Rossoni e Zagnoni, con Neri Gian Marco dentro subito e con Da Pozzo pronto a dar man forte in corsa. Potrebbe essere il giorno di Loru e Iervolino a centrocampo. Canarini rinforzati in attacco con Sorrentino, anche se privi di Heinz, ma più quadrati e tosti rispetto al girone d’andata. Ci sarà da soffrire (per entrambe).

Così in campo stadio "Recchioni" ore 20,45 (diretta streaminbg Sky)

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Misuraca; Marcandella, Sorrentino, Petrungaro. A disposizione: Borghetto, Mancini, Giovinco, Paponi, Bonfigli, Santi, Fontana, Condello, Gianelli, De Santis, Niang, Locanto, Carosso, Semprini, 90 Petrelli. Allenatore: Stefano Protti.

VIS (4-3-1-2): Neri F., Rossoni, Neri G.M., Zagnoni, Mattioli, Iervolino, Di Paola, Rossetti, Karlsson, Loru, Nicastro. A disp. Mariani, Polverino, Pecile, Da Pozzo, Ceccacci, Obi, Peixoto, Mamona, Molina, Valdifiori, Nina, Gulli, Kemayou. All.Banchieri

Arbitro: Bodin di Bassano del Grappa

d.e.