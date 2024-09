Vis Al Benelli arriva un Perugia ’spuntato’

C’è l’aria delle grandi occasioni al Benelli. Lunedì sera arriverà il Perugia e la Vis si dovrà far trovare pronta per questo grande appuntamento. Con il suo 3-4-1-2, la corazzata umbra sta momentaneamente giocando a nascondino, con sei punti in sei partite e una brutta batosta casalinga rimediata solo pochi giorni fa. Un Rimini corsaro, vincendo per 4-1 al Renato Curi, ha messo in bilico la panchina di mister Formisano e sarà proprio la tappa pesarese a esser decisiva per il proseguo della sua avventura nel capoluogo. Una stagione, quella del Grifo, caratterizzata fin qui da tanta sfortuna, con infortuni e episodi arbitrali sfavorevoli che hanno contribuito a farla piombare nelle zone basse della classifica.

Sono 10 le assenze pesanti, localizzate principalmente in attacco. La squadra umbra ha collezionato fin qui una sola vittoria - alla seconda giornata contro la Spal - ed è una tra le peggiori difese del campionato. La stagione è ancora lunga ma capitan Angella e compagni non possono più concedersi errori. Proprio il 35enne difensore centrale, come tanti altri componenti della rosa, vanta nel proprio bagaglio diverse esperienze con squadre di Serie A. Se per Angella l’Udinese è stata un’importante tappa della carriera, è con lo Spezia che Paolo Bartolomei ha vissuto il suo periodo di massimo splendore. Sotto alla guida di Vincenzo Italiano, il centrocampista 35enne è stato fondamentale per la promozione in Serie A, dove ha poi militato nella stagione successiva. Sono invece sette gli anni al Torino per il portiere classe 2000 Luca Gemello, che nella sua lunga esperienza granata ha avuto anche in più occasioni la possibilità di difenderne i pali. Hanno fatto la loro comparsa sui campi della massima serie anche Ryder Matos e Federico Ricci, rispettivamente con Fiorentina e Sassuolo.

Lo stesso Matos, però, è stato espulso contro il Rimini, e lunedì sarà assente al pari dei compagni d’attacco Montevago, Seghetti e Marconi, indisponibili per problemi fisici. Spicca anche l’assenza del grande ex, Youssoup Sylla: dopo un grande avvio di stgione a Pesaro con 5 gol in 18 presenze, il possente bomber senegalese era approdato in terra umbra per dar un’ulteriore slancio alla propria carriera, ma, in occasione della vittoria contro la Spal, ha rimediato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per qualche mese. Al Benelli farà però ritorno il terzino sinistro Federico Giraudo che in due stagioni aveva collezionato a Pesaro ben 47 presenze.

La sfida si preannuncia bilanciata e anche i precedenti parlano chiaro: con un bilancio di sei vittorie a testa e otto pareggi tra il Perugia e la Vis è infatti l’equilibrio ad avere la meglio. Mister Stellone però ha dalla sua il più recente di questi precedenti. Il gol di Gianmarco Neri, alla terzultima giornata dello scorso campionato, risultò decisivo nella volata salvezza. Sarà un incontro delicato, quello diretto da Gioele Iacobellis di Pisa, che vedrà scontrarsi due compagini desiderose di tornare alla vittoria.

Lorenzo Mazzanti