Vis, altro passaggio salvezza fondamentale. Contro il Perugia per scongiurare i playout

La Vis ha tre partite per scongiurare i playout. La prima si gioca oggi alle 20,45 al "Benelli", contro una big. Il Perugiadi promozione. Il perugia che arriva al "Benelli" è, per stessa ammissione di Stellone, "una squadra tosta, pericolosa sulle fasce, con giocatori importanti". Motivo per cui, ha ribadito il tecnico, "questa è una partita molto difficile per noi". Fin qui tutto o, quasi, scontato. Le novità però potrebbero venire dalla formazione: "Penso che sia arrivato il monmento di cambiare qualcosa in formazione". Come e cosa è difficile intuirlo, visto che la Vis si allena a porte chiuse. Ma considerando gli uomini (quasi) contati in difesa per l’assenza perdurante di Tonucci che potrebbe tornare disponibile per eventuali playout, e considerando anche che in attacco le novità si sono già viste, l’esordio non troppo brillante di Molina, ecco che resta il centrocampo. Potrebbe rivedersi Iervolino? Potrrebbe toccare a Loru, il mediano sardo proveniente dalla serie B che non si è (quasi) mai visto quest’anno? O Stellone potrebbe pensare addirittura al doppio regista, Obi e Valdifiori, per alzare al massimo il tasso tecnico di un raparto che non ha sempre convinto quanto a capacità di fare filtro? Difficile dirlo. Ogni ozpione è aperta, ma l’importante. per Stellone, "è lo spirito e quello non ci manca. Vedo i ragazzi vogliosi, anche se dispiaciuti. Speriamo che i tifosi ci aiutino fin da prima della gara, remiano tutti dalla stessa parte"

Quello che va in scena oggi è il confronto numero 20 in campionato tra Vis e Perugia. Sfide tutte giocate in serie C, a partire dall’esordio del lontano ’38-39 quando la Vis vinse a Perugia (1-2), nell’allora stadio Santa Giuliana, con i gol di Bedosti e Casadio. Il bilancio è quasi in equilibrio: 5 vittorie Vis, 6 Perugia, 8 pareggi; 15 a 19 il conto dei gol. Al Benelli 2 vittorie pesaresi, 2 sconfitte e 5 pareggi. L’ultima volta, stagione 2020-21, il Grifo sbancò Pesaro con un gol di Kouan. L’ultima vittoria vissina contro gli umbri è quella dell’86-87: 2-0 al Benelli firmato Nappi e Menegatti. Dopo di allora 2 pareggi e 3 sconfitte per i pesaresi. All’andata al Curi finì 2-2 con le reti di Iannoni, Pucciarelli, Seghetti e Karlsson. Tra Vis e Perugia anche una sfida di Coppa Italia: lo 0-0 del Curi nel ’90-91.

Così in campo, stadio "Benelli" ore 20,45.

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Agosti, Lisi; Vazquez, Seghetti. A disposizione: Abibi, Lewis, Dell’Orco, Souare, Cancellieri, Bozzolan, Viti, Bartolomei, Kouan, Ricci, Matos, Sylla, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Formisano.

VIS (4-3-1-2): Neri, Mattioli, Zagnoni, Rossoni, Peixoto, Di Paola, Iervolino (Loru), Obi, Pucciarelli, Nicastro, Karlsson. All. Stellone. A disp. Mariani, Polverino, Nina, Pecile, Ceccacci, Loru (Iervolino), Foresta, Mamona, Valdifiori, Giorgini, Gulli, Da Pozzo, Kemayou.

Arbitro: Zanotti di Rimini