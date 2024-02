Vis-Ancona: Di Paola e Iervolino squalificati, tagliandi a 1 euro per i tesserati fino a 18 anni. Biglietti: botteghini aperti dalle 17,30

"La vittoria contro l’Olbia è stata un toccasana, ci ha dato autostima ed entusiasmo; adesso dobbiamo dare continuità ai risultati a cominciare dalla partita di Pesaro contro la Vis che è molto importante per noi, per la classifica e per la nostra crescita", ha detto ieri in conferenza stampa Marco Noviello, il secondo di mister Colavitto, rientrato solo ieri sera da Londra dove si trovava per il corso da allenatore Uefa Pro che lo qualificherà ancora di più nel suo settore.

"La Vis Pesaro è una squadra che sta facendo molto bene – ha aggiunto Noviello presentando gli avversari di questa sera che son stati adeguatamente visionati nel filmato della vittoria di Fermo – è in un momento di autostima, noi andremo a giocarci la nostra partita cercando

come sempre di fare il massimo". Colavitto metterà a punto nella rifinitura di questa mattina i dettagli per la partita di stasera

verificando le condizioni di Gatto e Saco, alle prese con affaticamenti muscolari. Possibile rivedere Cioffi (un esterno offensivo) a centrocampo. Da Ancona sono in arrivo oltre 500 tifosi. La prevendita per il settore ospiti si è chiusa ieri sera a quota 513. Per i tifosi della Vis biglietti in vendita anche oggi nei consueti punti cittadini, online

su Vivaticket e ai botteghini dello stadio in via Simoncelli, lato spogliatoi, dalle 17,30 in poi. Confermata la promozione riservata alle società del territorio: 1 euro per i tesserati fino a 18 anni, 10 euro per gli accompagnatori. La promozione è valida per le tribune Prato e Latrale e presentando l’apposito coupon ricevuto dal club.

Giudice sportivo. La seconda tranche dei provvedimenti del giudice di C ha portato una maxi ammenda alla Carrarese (1.500 euro), una di minor conto all’Ancona (200), tre giornate di squalifica a Montevago (Entella), una a Motolese (Olbia, più 500 euro di ammenda), Pistolesi (Fermana), Iervolino e (foto) Di Paola (Vis Pesaro), Zallu e La Rosa (Olbia), Kouan e Sylla (Perugia), Sandri (Sestri).