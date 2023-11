Vis, Banchieri e la seconda trasferta a Cesena: "Riempire i loro spazi con la nostra qualità"

Si alza l’asticella, ai massimi livelli. Cesena e Torres nell’arco di otto giorni, ovvero il vertice della classifica. La lunga imbattibilità vissina (7 turni) sarà messa a dura prova, a cominciare domani dal Manuzzi (ore 20,45), avaro di soddisfazioni nelle ultime due stagioni.

La coppa è andata, si guarda avanti. "Ci è dispiaciuto uscire –

ribadisce Simone Banchieri – ma ora guardiamo al campionato. Affrontiamo una squadra costruita da almeno tre stagioni per vincere. Massimo rispetto ma noi dobbiamo fare la nostra

partita’. Sotto sotto, il tecnico vissino è anche convinto che il

Cavalluccio sia destinato a vincerlo, questo campionato, ma sperabilmente senza i punti contro la Vis. Come sempre, si guarda poco in casa altrui. L’assenza di Corazza, match winner di coppa (per inciso, confermate ieri le tre giornatedi squalifica)?: "Inutile nominare chi non c’è. Il Cesena ha altri attaccanti molto forti. E due sono nazionali". Riferimento a Cristian Shpendi e Kargbo. E al solo nominarlo, quest’ultimo, fa venire l’orticaria, avendo castigato la Vis in diverse occasioni con altre maglie. Logicamente, cambierà il piano partita rispetto alle ultime volte. Premesso che "dobbiamo mantenere la nostra identità, le nostre sicurezze, è chiaro che questa partita richiede qualcosa di diverso da tutte le altre. Soprattutto molta più attenzione, perché la qualità dell’avversario è alta".

Di contro, affrontare una squadra portata al gioco offensivo, potrebbe offrire qualche spazio in più, a patto di saper costruire

buone ripartenze: "Dovremo essere bravi a riconoscerli, quegli

spazi – spiega il tecnico vissino – e a mettere la nostra qualità in

quelle giocate, quando capiteranno".

Formazione. Quella neanche sotto tortura. Però Banchieri ammette di aver tratto indicazioni anche dalla partita di coppa contro i romagnoli. "Io guardo sempre ai risultati di metà settimana. Guardate Ceccacci, ha conquistato il posto dopo la partita di coppa a Recanati". E ancora: "Noi non abbiamo titolari e riserve, ma un gruppo di almeno una ventina di giocatori affidabili". Come dire che le possibilità di scelta non mancano. E a queste si è aggiunto Mamona. Mancherà ancora il portiere Neri, che però ha ripreso confidenza con il pallone (ieri lo si è visto alle prese con le parate a terra) e a breve tornerà a disposizione.

Zagnoni e Ceccacci possono considerarsi recuperati, dunque è probabile che la Vis si ripresenti con un undici molto simile a quello delle ultime domeniche. Il dubbio semmai è in attacco: se schierare dall’inizio Sylla, ovvero l’attaccante vissino più prolifico (tre centri) oppure optare per un reparto più mobile e senza punti di riferimento. Il Cesena fin qui ha sfiorato l’enplein casalingo: 4 vittorie e un pareggio, 16 gol fatti e 6 subiti. Il Sestri Levante è l’unica squadra ad aver strappato un punto (2-2) in casa del Cavalluccio.

Le ultime da Cesena: mister Toscano domani sarà probabilmente costretto a rinunciare a Ciofi, a causa di un’infiammazione agli adduttori. Il difensore centrale non ha partecipato giovedì alla partitella dei titolari (quelli che non hanno giocato in coppa) contro la Primavera, finita 3-0 con i gol di Ogunseye, Adamo e Shpendi. Il sostituto potrebbe essere Coccolo.