Vis Banchieri: "Non siamo stati fortunati"

Gubbio avversario indigesto.L’allenatore Banchieri (foto) torna sul ko con gli umbri: "Non siamo stati fortunati negli episodi. E’ chiaro che perdere dispiace e anche molto, ma penso che quanto agli episodi non è andata bene la gara di andata e nemmeno quella di ritorno". La cessione di Zoia: "Sono decisioni societarie che non centrano con la partita. Quando un ragazzo ha una opportunità di quel genere penso sia irrinunciabile e quindi siamo dispiaciuti di non avere più Riccardo ma siamo anche contenti di avere portato un altro giocatore a un livello superiore. Ma la partita non è stata caratterizzata dalla presenza o meno di Zoia, abbiamo tanti giocatori di cui ci fidiamo, la partita è stata fatta. Pur non avendo raccolto punti abbiamo creato parecchie occasioni da gol. Il loro portiere sul 2-1 ha fatto due o tre parate su tiro dal limite e colpo di testa di Rossetti, mentre la punizione di Karlsson è uscita di poco. E’ una partita dove non siamo stati fortunati".

Banchieri spiega anche le occasioni concesse al Gubbio: "Quando vai a rincorrere il risultato e quando cerchi di spingere in avanti, giochi con quattro o cinque attaccanti. E’ normale che ti esponi a qualche rischio, ma abbiamo avuto la palla per riaprire la gara all’80’ con Peixoto che ha preso il palo. Possiamo parlare per ore, ma in questa gara la palla non voleva proprio entrare e ci sono episodi che non sta a me commentare ma che mi paiono abbastanza chiari".

Vis che ha sofferto a sinistra: "Loro hanno qualità, si poteva coprire meglio quella zona, ma in particolare abbiamo sofferto non solo lì, bensì anche la loro qualità, così come loro hanno sofferto noi. Ricordo che nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare e sono state tante, poi purtroppo sul primo gol c’è stata una situazione spiacevole, ma Neri è stato bravissimo in tutta la partita. E’ mancata la fortuna, se avessimo giocato fino a dopodomani la palla non sarebbe entrata. Il calcio è anche questo". Sulla sua espulsione: "Dicono che sono uscito dall’area tecnica, ma non commento. Parlavo con i nostri, ma per loro uscire da quell’area è espulsione e accettiamo anche questa, rispetto molto il lavoro degli arbitri".

Poi, sulla difficoltà ad uscire e a pressare: "Nel risultato c’è tutto questo, ma voglio rivederla bene, siamo stati in partita con le occasioni fino alla fine, è chiaro che quando ti esponi alle ripartenze i rischi ci sono, ma dovevamo cercare di sorprenderli. I ragazzi ci hanno messo l’anima, ma non era serata. Ripeto: l’ultima palla di Peixoto ha preso il palo con il portiere non in traiettoria, poi non sai come sarebbe finita. Però fino al ’90 ci abbiamo provato e questo ci va riconosciuto. Ora si capirà meglio quanto quei nove risultati utili consecutivi erano preziosi. Stasera ci dispiace per i nostri tifosi che erano tanti e che ci hanno incoraggiato fino alla fine. Ora siamo già focalizzati sul derby. Abbiamo perso una partita, eravamo abituati bene, nelle ultime diciotto ne avevamo perse due, dobbiamo continuare a crescere"

