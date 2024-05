Vis Cammillini: "Tre rinforzi per il salto di qualità"

Enzo Cammillini main sponsor della Vis con il marchio Tecnoplast, ed ex calciatore tra i dilettanti: da attaccante di "razza" quale è stato, avrebbe mai finalizzato a quel modo l’ultima palla di Pucciarelli con la Recanatese?

"Non scherziamo, io ero un attaccante a livello parrocchiale. Al ’95’ poi..."

Come giudica quello che è successo?

"Il calcio dà e toglie, probabilmente ci ha restituito quello che ci ha tolto prima. Abbiamo vissuto un minuto da infarto. Una emozione forte, dopo una gara rocambolesca. Quando arrivi agli ultimi minuti è vero che uno ci crede sempre, ma è anche vero che mancava così poco tempo e che ci avevano sempre raggiunti che non sapevo più cosa pensare".

Al gol ha esultato come tutti?

"Forse anche di più, mi sono messo sopra i seggiolini in piedi: sono momenti bellissimi che il calcio ti regala e che non capitano sempre. Guardavo ieri sera Frosinone-Udinese ed Empoli-Roma con i toscani in serie B al 90’ e salvi un attimo dopo"

Cosa brilla di più in questa annata e cosa meno?

"Abbiamo una buona squadra, con ottimi ragazzi. Ma se perdi nove, dieci partite nei minuti finali, poi rischi di pagare perché i punti non ti bastano. E’ quello che è successo a noi. Credo che la società debba riflettere su questo aspetto. Senza avere sprecato tanto saremmo ai playoff. Non so se è stata l’esperienza, certo è mancato qualcosa. E’ vero che abbiamo una squadra giovane, ma è anche vero che avevamo diversi giocatori esperti"

L’anno prossimo cosa accadrà?

"Fatico a dare una risposta. Il presidente un mese fa aveva detto che se ci fossimo salvati avremmo fatto una squadra da playoff, ma io non l’ho più visto né sentito"

Servirà una rivoluzione o basterà rinforzare la squadra?

"Penso che sia meglio ingaggiare un allenatore molto bravo, rispetto a uno che costa meno ma che poi devi sostituire uno o due volte all’anno. Alla squadra attuale mancano tre giocatori di grande livello, uno per reparto, con attorno i giovani bravi. Zoia è un bell’innesto. Questo allenatore risponde ai requisiti che auspico io"

Conferma la sponsorizzazione?

"Penso di sì, ma mi piacerebbe parlare con la società per capire cosa faranno. Non mi va di sprecare soldi per giocatori e allenatore che vanno e vengono. Non conosco i programmi della Vis, spero che qualcuno mi dica qualcosa"

Sarà mai possibile fare uno stadio moderno?

"Stiamo parlando di aria fritta. Chi paga lo stadio? Bisogna guardare la realtà e fare con quello che c’è adesso. Intanto bisogna coprire la Prato, in modo che i tifosi possano stare al coperto in inverno, altrimenti è tutto inutile"

Lei sponsorizzerebbe la nuova tribuna?

"No, io non posso comprare la tribuna, è comunale e deve pagare il Comune"

Con il Cesena, la Vis ha dovuto rinunciare all’incasso perché il settore ospiti non basta. Quest’anno con Ternana, Ascoli, Ancona, Spal ed altri club porterebbe accadere la stessa cosa: che fare?

"Quando arrivano mille, millecinquecento tifosi da fuori bisogna cedere loro un intero settore che possa contenerli. Sono soldi a cui un club come la Vis non può rinunciare e i tifosi dovrebbero aiutare la società in questo, assecondando le richieste di cambiare settore per una partita"

d. e.