Vis De Vries in America, Obi nel gruppo

Allo stadio pagando 5 o 10 euro. La Vis Pesaro fa sconti sui biglietti per richiamare il suo pubblico alla partita di domani contro la Lucchese (stadio "Benelli" ore 20,45), di fondamentale importanza per la salvezza. La promozione speciale prevede biglietti a 5 euro (da 11 a 21 anni compiuti), a 10 euro ( da 22 anni compiuti in poi) e 1 euro (ridottissimo per i settori di tribuna Prato, tribuna laterale e Laterale ospiti). Invariati i prezzi della tribuna coperta: 25 euro intero e 22 ridotto (1 euro ridottissimo per bambini fino a dieci anni compiuti). Il giorno della partita ci sarà una maggiorazione e la tribuna coperta costerà 27 euro (ridotto 24). I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a oggi alle 19. A Pesaro: Caffè Zongo in piazzale Caduti del Lavoro 8, tabaccheria Binda di via Pertini 1927, Trony di Corso XI Settembre 310. Ai botteghini dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto solo oggi (Pos disponibile solo al botteghino di Via Simoncelli) dalle 15 alle 19 e domani dalle 17.30 alle 21.30 (botteghino di via Simoncelli e via del Campo Sportivo)

Designazioni. Vis-Lucchese sarà arbitrata da Adolfo Baratta di

Rossano, assistito da Nicolò Moroni di Treviglio e Nicola Morea

Molfetta. Quarto ufficiale Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

Le ultime. Jack de Vries è tornato in America. Il centrocampista avanzato della Vis, arrivato in prestito dal Venezia, ha scelto di tornare a casa per curare la fascite plantare che lo ha costretto a disertare tutte le partite del girone di ritorno. Per la Vis una soluzione in meno, mentre è tornato ad allenarsi con il gruppo l’ex Inter e Torino Obi che fino ad ora ha giocato pochi minuti. Infine gli esami ai quali è stato sottoposto Simone Castigliani, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato e la rottura del menisco mediale. Per lui campionato finito. Gabriele Fortin invece si è fermato dopo aver riportato una contusione all’emicostato di sinistra. Da valutare le sue condizioni.

Qui Lucca. A Pesaro mancheranno il jolly Fazi, l’esterno Visconti e il terzino De Maria, già assenti nell’ultimo turno, e la formazione dovrebbe essere la stessa che ha perso in casa con il Cesena. Unico ballottaggio a centrocampo quello tra l’ex Vis Astrologo, arrivato dal Bari in prestito ma mai titolare, e Cangianiello, under del Frosinone a centrocampo. In avanti Rizzo Pinna (10 gol per lui). In trasferta la Lucchese non brilla: non vince dalla terza di andata a Recanati.