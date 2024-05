Vis, Di Paola e i dettagli che fanno la differenza: "Recanati ha trovato l’episodio, noi no"

In Recanatese-Vis Pesaro c’era un giocatore in particolare che poteva rompere gli equilibri a favore di Pesaro: Di Paola. Il capitano ha scheggiato il palo su punizione, poco dopo la Recanatese è passata con Melchiorri. "In queste partite i dettagli fanno la differenza – è la riflessione del centrocampista e capitano biancorosso – come è normale che nell’arco di una partita ci sono momenti in cui si è più sciolti, altri in cui si sta in campo più contratti. Noi abbiamo preso il gol in un momento in cui eravamo a nostro agio, in cui giocavamo più in scioltezza rispetto alla Recanatese e quel gol ha fatto la differenza alla fine. Questa la mia lettura della partita". Una gara che, evidenzia Di Paola, "è stata molto equilibrata. Sapevamo che in appuntamenti del genere poteva accadere di tutto e sapevamo che per concludere la stagione dovevamo vincere comunque una partita. Non ci siamo riusciti nella prima a Recanati, ma vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi la prossima domenica".

Una analisi lucida che non lascia spazio a troppo rammarico. Per il capitano della Vis, "non è il momento di piangerci addosso, non abbiamo tempo per farlo e non servirebbe. In tutte le partite, anche nelle più positive, si commettono errori. Stavolta eravamo più contratti in certe situazioni ma da oggi alla ripresa degli allenamenti lavoreremo perché non si ripeta ciò che è successo". Senza pensare ai botti esplosi sotto le finestre dell’hotel durante la notte che ha preceduto la gara a Recanati. Di Paola invita ad andare oltre: "Non sono stati i botti a decidere questa partita, ma le squadre che sono scese in campo. Se giochi a calcio sei abituato anche a questi episodi rispetto ai quali bisogna andare oltre senza crearsi alcun alibi. Non vogliamo scusanti per la sconfitta, dobbiamo solo far parlare il campo, il resto conta poco. Abbiamo alcuni giorni per prepararci e lo faremo lavorando al meglio e confidando nell’aiuto della gente". Ieri il Gos (Gruppo operativo sicurezza) ha dato semaforo verde per la vendita dei biglietti per la gara di ritorno di domenica al "Benelli" (ore 18). La Questura di Recanati sta indagando sulle esplosioni notturne vicino all’hotel della Vis.

Giudice sportivo. Multe di 200 euro ai tifosi della Vis e di 500 euro a Gian Marco Neri: i primi hanno danneggiato un seggiolino in tribuna, il secondo in panchina.