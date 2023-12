Vis Di Paola: "Punti persi, ci serva da lezione"

Amarezza e consapevolezza che poteva andare diversamente. Manuel Di Paola rilegge il pareggio della Vis con il Sestri: "Due punti persi, non mi era mai capitato di subìre una situazione del genere, però questo è il calcio e bisogna accettarlo. Sapevamo che era una partita difficile, loro hanno messo in campo le loro qualità, noi le nostre. Se andiamo ad analizzare le occasioni nostre e le occasioni loro, non penso che ci sia tanta differenza, è stata una partita equilibrata, l’episodio poteva andare a favore o sfavore nostro, è andata così. Bisogna andare avanti, perché non sarebbe cambiato nulla anche se avessimo portato a casa la vittoria: comunque il nostro campionato è ancora lungo, poi abbiamo iniziato un percorso da luglio consapevoli che ci sarebbero state delle difficoltà e quindi bisogna andare avanti e resettare tutto e cercare di migliorare quello che non è stato fatto bene domenica. Abbiamo l’ultima partita del 2023 da preparare, vogliamo farci trovare pronti: vogliamo finire bene l’anno". Sul gol del 2-2 dice: "Io non credo tanto che la nostra difesa fosse impreparata, sicuramente ci può essere stato un calo di tensione, perché sai magari quando riesci a fare gol a tuo favore al 91’ inconsciamente puoi fare l’errore di rilassarti. Anche se noi non possiamo permetterci di rilassarci neanche un minuto e domenica ne abbiamo avuto la dimostrazione. Ci servirà da lezione quello che è accaduto, ma sono convinto che analizzeremo tutti gli errori e ripartiremo". Nessun rischio di ripercussione sul gruppo giovane: "No, ci tengo a ribadire che noi fin dall’inizio eravamo consapevoli che avremmo affrontato un campionato difficile e sappiamo che ogni giorno dobbiamo andare al campo con la voglia di migliorarci e lo faremo. Sicuramente il livello del girone rispetto agli ultimi campionati si è alzato, ma questo da giocatore fa solo piacere, perché così ogni domenica ti confronti con partite di livello: finora noi non siamo mai stati inferiori a nessuno. Penso che questo ci deve dare forza e consapevolezza che è ancora lunga e noi lavoreremo per fare meglio ogni giornata". Regista o trequartista, poco importa il ruolo per Di Paola: "Io sono a completa disposizione del mister, di quello che mi richiede, ho sempre fatto quel ruolo, quindi per me non è una novità, quindi dove c’è bisogno provo a fare il mio meglio". Alla domanda se gli manca il gol: "Il gol manca, a chiunque mancherebbe, perché è sempre una bella sensazione e poi se aiuta la squadra a portare a casa il risultato è ancora meglio".

Beatrice Terenzi