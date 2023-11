Vis D’Urso: "Convinti dal progetto Bosco"

La Vis presenta oggi il programma della manifestazione che celebrerà i 125 anni della fondazione della società, in programma il prossimo 6 dicembre alle 19,30 all’hotel Flaminio, e lo fa con una bella notizia: l’azienda Pantarei, dopo alcuni anni al fianco dell’Academy, è diventata una degli sponsor principali della prima squadra. "E’ stata una scelta dettata dal cuore – spiega il direttore generale Marco D’Urso – dopo alcuni anni in cui avevamo sostenuto l’Academy. Come azienda crediamo molto nel sociale, nei giovani e nel fatto che si debba ridare al territorio un po’ di quello che si è avuto". Una scelta maturata, spiega D’Urso, "condividendo il progetto del presidente Bosco, che è giovane come noi. Un presidente dinamico, con idee nuove e che punta sui giovani: principi che appartengono anche a noi. Quello che sta cercando di costruire a Pesaro è molto importante, sia in termini di impianti, con il nuovo centro di Villa Fastiggi, che di valorizzazione dei giovani che sono il futuro. Crediamo che in questo modo piano piano si possa anche tentare di scalare la categoria. Noi ci siamo, siamo entrati nel gruppo della prima squadra e pensiamo di rinnovare il nostro abbinamento anche per la prossima stagione". D’Urso rappresenta un’azienda leader nel settore della componentistica per mobili, con sede a Gallo di Petriano, con oltre 200 dipendenti: "Produciamo pannelli per mobili, siamo terzisti e lavoriamo in tutto il mondo. La nostra filosofia è fondata su flessibilità e affidabilità, princìpi comuni anche al progetto Vis. Crediamo che l’organizzazione sia fondamentale: i nostri committenti ci chiedono di aiutarli a sviluppare e ottimizzare progetti e nuovi modelli o di realizzare progetti per il Contract. Abbiamo nel nostro team industrial designer e tecnici per sviluppare, consigliare e ottimizzare le necessità del cliente. La Tv che riprende le partite, Sky e Rai, sono una ottima premessa per fare conoscere Pantarei e la sua squadra". Infine un pronostico su derby e campionato: "Sarò al Benelli con il Rimini, come sempre: sarà dura, è una partita sentita, ma il pubblico è magnifico, siamo un bel gruppo e la vittoria di Lucca lo conferma. E’ un campionato molto impegnativo, non ci sono pronostici, bisogna dare tutto sempre, come facciamo anche noi come azienda".

d.e.