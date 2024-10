Vis, ecco l’ex difensore goleador. Zagnoni è in agguato con il Carpi

Un venerdì sera tra le mura amiche per ritrovare la vittoria. Dopo oltre un mese d’astinenza è infatti questo lo slogan che aleggia nello spogliatoio vissino. Per farlo però i biancorossi dovranno sconfiggere un Carpi con tanta voglia di riscatto e proprio come la Vis affamato di punti salvezza. Infatti la sconfitta contro la pianese ed il pareggio casalingo a reti bianche contro la Lucchese hanno lasciato tanto amaro in bocca in casa emiliana. Nell’ultima giornata, al “Cabassi”, complici i festeggiamenti per i 115 anni di storia del club, il pubblico era quello delle grandi occasioni. Tuttavia gli uomini di mister Cristian Serpini non sono riusciti a trovare la via della rete accontentandosi di un pareggio che li ha portati ad undici punti, soltanto due in meno rispetto alla Vis. Infatti se la scorsa stagione si è conclusa in trionfo, con il tanto ambito ritorno tra i professionisti, anche in questo avvio di campionato il Carpi si sta confermando una squadra solida ed interessante. Un gruppo per la maggior parte riconfermato che ha dunque mantenuto i meccanismi trovati nella scorsa stagione. Un Carpi apparso dominatore del gioco in diverse occasioni, molto abile nel palleggio e nella crescita dei giovani. In fase realizzativa i due attaccanti Simone Saporetti ed Erik Gerbi non hanno fatto mancare il loro supporto. Se il primo ha confermato le doti realizzative mostrate lo scorso anno in serie D,dove ha vinto il titolo di capocannoniere, il secondo, giunto a Carpi nell’ ultima sessione di mercato, con già due reti all’ attivo non ha di certo tradito le aspettative. A Pesaro mister Serpini, confermato dopo la promozione tra i professionisti, non potrà però contare su due elementi chiave. Infatti gli infortuni del regista Mandelli e dell’ esterno sinistro Cortesi lo hanno costretto, già dalla scorsa giornata al cambio modulo. Il 4-3-1-2 è stato perciò sostituito da un 3-5-2 analogo a quello di mister Stellone, che vede Davide Zagnoni al comando della difesa. Il ventinovenne difensore ex Vis Pesaro si è preso sulle spalle la difesa emiliana ed ha confermato anche in questa stagione la sua pericolosità sui corner: 3 gol a Pesaro l’anno scorso, già 2 a Carpi quest’anno. Palomba dovrebbe recuperare

Precedenti. Sono 13 le vittorie pesaresi, a discapito di 6 pareggi e otto vittorie del Carpi. Peraltro gli ultimi due scontri, risalenti a quattro stagioni fa, evocano in Kevin Cannavò e Manuel Di Paola dolci ricordi. I due andarono a segno sia all’ andata che al ritorno contribuendo così alle due preziose vittorie salvezza. L’attuale capitano biancorosso,oltre ad andare in gol,confezionò all’ esordio con la sua nuova maglia anche una prestazione super, che insieme ai suoi compagni tenterà di replicare nell’ anticipo.

Lorenzo Mazzanti