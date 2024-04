Vis, le scuse di Stellone ai tifosi delusi:: "Dispiace per chi ci ha seguiti, ci rifaremo"

Il giorno dopo la sconfitta il pensiero della Vis è anche per i suoi tifosi che sono rimasti delusi dal verdetto arrivato dal campo di Ssestri Levante e che non hanno risparmiato critiche sui social a squadra e società per il raggiungimento dei playout certi con la Recanatese. Il tecnico Stellone analizzerà con freddezza gli errori commessi dai suoi nella partita di Vercelli, ma ci tiene anche a riconciliarsi con il pubblico in vista degli spareggi salvezza per restare in serie C: "Mi spiace per la squadra – dice Stellone – perché in settimana avevo visto segnali importanti che mi avevano reso fiducioso sul buon esito della trasferta. Ma mi spiace anche per chi ci ha seguiti in tribuna, per quei tifosi che hanno fatto il viaggio e che sono venuti a incoraggiarci, a sostenere la squadra in questo importante appuntamento che abbiamo mancato per vari motivi".

E qui il tecnico ribadisce un concetto e va ancora più a fondo: "Una giornata storta può capitare all’allenatore, ai giocatori ma anche all’arbitro e stavolta è capitata a lui. Ci sono episodi che possono fare la differenza in una partita, come la decisione di interrompere il gioco mentre stavamo per andare in porta, solo perché un avversario aveva i crampi. O ancora la decisione di non concedere il vantaggio mentre stavamo per andare in porta una seconda volta. Purtroppo anche l’arbitro sbaglia e abbiamo pagato anche per certe decisioni, fermo restando che in queste ore andremo a rivedere gli sbagli commessi da noi come il posizionamento nell’azione del gol subito". Quindi la promessa ai tifosi: "Cercheremo di riprenderci domenica ed eventualmente nel playout quello che abbiamo lasciato"

La strada per i playout sembra segnata e lo sanno anche a Recanati, squadra con cui la Vis si giocherà la permanenza in serie C il 12 e il 19 maggio prossimo, considerato che l’Ancona affronterà la Lucchese senza più obiettivi (salva e impossibilitata ad andare ai playoff) salvandosi e condannando la Fermana alla retrocessione diretta. Se recrimina Stellone infatti, fa altrettanto il suo collega di Recanati, Filippi: "Siamo molto amareggiati per il fatto che abbiamo portato a casa in termini di punti meno di quello che abbiamo prodotto e meritato contro una squadra forte come il Gubbio. Non era facile affrontare gli umbri, eppure la mia squadra ha fatto una ottima prestazione, creando gioco e occasioni da gol. Abbiamo ben poco da rimproverarci purtroppo, anche perché abbiamo concluso a ripetizione e impegnato il loro portiere che è stato bravo". L’ultimo turno di campionato dirà chi tra Vis e Recanatese avrà il vantaggio di due risultati su tre.