Vis Mamona: "Nessun dramma, ripartiamo"

Il bicchiere è mezzo pieno in casa Vis, con la squadra che ha sì pareggiato l’ennesima partita, ma che lo ha fatto mostrando ancora una volta carattere e dando sempre tutto quello che aveva in campo. Due giorni dopo l’1-1 contro la Spal, i giocatori si sono ritrovati allo stadio per iniziare a preparare la trasferta di Olbia, partendo proprio dall’analisi della gara contro Ferrara dove nonostante le defezioni prima della partita (Sylla ceduto al Perugia e subito in gol) e quelle in corso (l’infortunio al difensore centrale Tonucci), la squadra ha tenuto duro fino a che ha potuto, cedendo solamente ad uno sfortunato autogol. Un atteggiamento che fa ben sperare i tifosi che restano comunque fiduciosi e che stanno preparando la trasferta sarda contro l’Olbia, vero scontro diretto salvezza, con l’obiettivo di spingere la squadra affinché non venga ripresa in classifica da Ragatzu e compagni, che li seguono a distanza di tre punti. E proprio il recupero di Tonucci resta uno degli obiettivi, anche se la situazione andrà monitorata nei prossimi giorni. C’è comunque a disposizione il gemello di Neri, neo acquisto, che ha fornito una buona prova d’esordio.

Blue Mamoma, uno dei più positivi sabato, ricomincia dal pareggio con la Spal: "Eravamo sul pezzo da un po’, stavamo difendendo bene, subìre gol alla fine è sempre un rammarico perché fai tutto bene fino a quel momento lì e poi comunque vedi gli altri che pareggiano. Diciamo che non è facile, però continuiamo a lavorare come facciamo sempre in settimana, per prepararci sempre al meglio alle prossime partite". Sul suo spostamento da sinistra a destra dice: "Il mister mi ha chiesto di tamponare e raddoppiare. Loro avevano un terzino molto bravo a parer mio e quindi c’era bisogno di dare una mano in quella fascia lì, però diciamo che è a sinistra la mia posizione naturale, quella dove mi trovo meglio. In fase offensiva riesco a fare tutto, però a sinistra meglio, perché nasco come esterno sinistro, quindi è la mia posizione migliore". Nella lente d’ingrandimento di inizio settimana anche il gol subìto al 94’: "Quando si subìsce il gol alla fine è sempre spiacevole. Essendo una squadra non diamo mai la colpa a un singolo, ma ci prendiamo la responsabilità tutti, come è giusto che sia. Chi ha sbagliato ha sbagliato, non siamo qui sicuramente a puntare il dito su qualcuno, ma ci prendiamo la responsabilità tutti".