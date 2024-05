Vis, Menga è già attivo. Sarà un girone da serie B

Venerdì conferenza stampa di fine stagione da parte del presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco. Nel frattempo il direttore sportivo Michele Menga di concerto con l’allenatore Roberto Stellone è vigile sul mercato. Per conoscere i tre raggruppamenti della serie C, che saranno composti ognuno da 20 squadre, bisognerà attendere la fine dei playoff, ma stando a quanto hanno espresso le classifiche il girone B, quello che ha ospitato la Vis Pesaro, non dovrebbe subire stravolgimenti e l’ipotesi più gettonata è che per la stagione 2024-25 lo schieramento vedrà al via le seguenti squadre: Ancona, Ascoli, Arezzo, Carrarese, Carpi, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Mercato. Il Perugia ha messo gli occhi sul difensore Fabio Mutaro Baldé, 23 anni (scuola Benfica) di nazionalità portoghese e originario della Guinea Bissau. Il Pineto è in procinto di assegnare la panchina in luogo di Beni a Mirko Cudini ex Foggia. Nuovo allenatore al Rimini, si tratta di Antonio Buscè, Già tecnico nelle giovanili dell’Empoli nella stagione 2017-2018 in Under 17 nella stagione appena conclusa ha guidato la Vibonese squadra arrivata terza nel proprio girone di serie D. Antonello Laneri del Catania potrebbe essere il nuovo direttore sportivo dell’Ancona anche se nelle ultime ore sembra che l’orientamento sia verso Andrea Colombino, diesse della Torres da tre stagioni. E a proposito dell’SAncona il presidente Tiong sarebbe interessato all’Hellas Verona. Si sono separate le strade tra l’allenatore Paolo Indiani e l’Arezzo. Il sostituto potrebbe essere uno tra Enrico Barilari ex Sestri Levante, Andrea Bonatti ex Fiorenzuola ed Emanuele Troise ex Rimini (nelle ultime ore ha preso corpo quest’ultima ipotesi). Sembra che si divideranno le strade tra il Gubbio e mister Braglia. Cristian Chivu mister della Primavera dell’Inter piace al Pescara. La Ternana sembra che voglia cambiare il tecnico Roberto Breda e il direttore sportivo Stefano Capozucca, una scelta inevitabile dopo la retrocessione in serie C.

Amedeo Pisciolini