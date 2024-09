Vis Menga squalificato, multa alla società

Mano pesante del Giudice sportivo sulla Vis Pesaro. Il direttore sportivo Menga è stato squalificato fino all’1 ottobre compreso per avere, recita il comunicato della Lega, "al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, al rientro negli spogliatoi nell’intervallo, si avvicinava a quest’ultimo proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; invitato a desistere reiterava la propria condotta tentando di entrare nello spogliatoio dell’arbitro prontamente fermato da un Delegato di Lega". Inoltre la Vis dovrà pagare una multa di mille euro per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica vuota indirizzata verso l’assistente arbitrale senza colpirlo". Inoltre "per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto lanciando un pallone in testa al portiere della squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo".

Giudice sportivo: un turno a Frison (Lucchese), multe di 500 uro al Gubbio e 100 alla Ternana.

Designazioni: Campobasso-Vis di giovedì (20,45) sarà diretta da Dorillo di Torino.

Le ultime. Ieri Stellone ha diviso il gruppo in due parti per un allenamento basato su palleggio e pressing. Presenti anche diversi della squadra under 19 che ha esordito in campionato ottenendo un pareggio casalingo contro la Pro Patria (in gol il difensore 2007 Pietro Giorgini). Dopo un weekend ai box a causa di alcuni piccoli problemi fisici, all’ adduttore per Bove e al ginocchio per Peixoto, i due sono tornati ad allenarsi in gruppo. Infatti dopo una breve parte di lavoro personalizzato hanno partecipato alla partita di 10 contro 10 basata esclusivamente sul possesso palla.

Lorenzo Mazzanti