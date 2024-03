Vis, oltre settecento biglietti ai cesenati. Concessa anche parte della tribuna coperta

I tifosi del Cesena occuperanno una porzione della tribuna centrale. E’ questa la decisione maturata ieri mattina nella riunione in Prefettura tra i rappresentanti delle Forze dell’ordine e le autorità, con la presenza, per la Vis, di Guerrino Amadori e Franco Balsamini. C’era un problema non da poco da risolvere e in parte c’è ancora: quello della capienza del settore dei tifosi ospiti, nettamente insufficiente per i cesenati che avevano richiesto duemila biglietti, ma ne avevano ricevuti solo 588, ovvero tanti quanti ne può contenere la tribuna laterale ospiti. Di qui la protesta della curva mare che ha annunciato di arrivare a Pesaro domenica sera ma di restare fuori dallo stadio a fare il tifo per la propria squadra in segno di protesta per l’ennesimo stadio insufficiente a rispondere alle loro richieste. Ieri la decisione di concedere una porzione di tribuna coperta ai tifosi ospiti, considerato che non si tratta di una partita a rischio e che tra le due tifoserie non ci sono stati problemi fino ad ora. I cesenati avranno dunque 120 biglietti in più, accanto alla Laterale. In tutto saranno 708 i tagliandi in mano ai romagnoli, nemmeno la metà di quelli richiesti. Cosa accadrà non è ancora chiaro, possibile che lo sciopero annunciato dalla curva mare permanga e che gli ultras restino fuori, lasciando spazio agli altri. Per la Polizia sarà comunque un lavoro in più, considerata la quasi contemporanea partita in programma alla VitriFrigoArena tra Vuelle e Virtus Bolognacon tanti tifosi bolognesi.

Per la Vis resta il danno che evidenzia tutta la inadeguatezza di uno stadio pieno di rattoppi e chiaramente inadeguato: poco ospitale per i tifosi di casa, costretti ai gradoni in metallo nella Prato e ancora con servizi igienici insufficienti, e per quelli ospiti. Il caso del Cesena non è isolato ed è esploso per il fatto che la squadra sta volando verso la serie B ed è seguita da una media di oltre diecimila spettatori a partita. Ma sarebbe accaduta la stessa cosa, e probabilmente accadrà, quando arriveranno a Pesaro in futuro, qualcosa la Vis si salvasse, club come il Perugia, la Spal, il Pescara, che lotteranno per la promozione e avranno al seguito altrettanti tifosi, costringendo la Vis a dire no perché per gli ospiti ci sono solo 588 posti. Altro sarebbe stato concepire uno stadio vero con due curve coperte da duemila posti e una tribuna Prato coperta da almeno 1500, a chiudere il quadrilatero con la parte vecchia (centrale e due laterali). Ma nessuna Giunta ha pensato di dare alla città uno stadio vero e compiuto.