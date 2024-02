Vis Pesaro Banchieri e Menga squalificati

La Vis Pesaro lavora con intensità per il derby match con la Fermana che dovrà rinunciare al centrale di centrocampo Malaccari (classe 1992) che ha subito nel match di Cesena uno stiramentino all’adduttore (un mese di stop). Canarini privi anche dello squalificato (1 giornata) Jonas Heinz , terzino destro classe 2003. Per questa partita la Fermana ha indetto la Giornata Canarina. La Vis si punta al recupero di almeno uno tra Da Pozzo e Tonucci. Difficile invece poter recuperare Jack Winston de Vries che lamenta dei problemi ad un piede.

Biglietti. La prevendita per Fermana-Vis di sabato alle 20,45 è attiva fino alle 19.00 di venerdì. I tagliandi sono disponibili nei punti vendita del circuito Vivaticket e acquistabili online su www.vivaticket.com. Per il settore ospiti "Curva Est" il costo è di 12 euro compresi i diritti di prevendita (escluse commissioni società di ticketing). I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara. Punto vendita ufficiale della Vis Pesaro è il Caffè Zongo in piazzale Caduti del Lavoro 8. Altri punti vendita abilitati: Tabaccheria Binda di Federico Mirko, via S.Pertini, 1927, Pesaro. Trony Pesaro, Corso Xi Settembre, 310 Pesaro. Tutti i punti vendita sono consultabili su www.vivaticket.com.

Designazioni. Fermana-Vis sarà diretta da Andrea Bordin di Bassano del Grappa; assistenti: Marco Matteo Barberis (Collegno), Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore). Quarto ufficiale: Emanuele Velocci (Frosinone).

Squalifiche. Una gara a mister Simone Banchieri e fino al 15 febbraio a Michele Menga entrambi della Vis Pesaro. Squalificato per una gara anche il mister del Cesena Domenico Toscano. Giocatori: 2 giornate più 500 euro di multa a Daniele Ferretti (Recanatese), 1 giornata a Jonas Heinz (Fermana), Alessandro Fiordaliso (Spal), Luigi Silvestri e Ivan Varone (Cesena), Alessio Di Massimo (Gubbio), Robert Gucher (Lucchese), Lorenzo Podda (Sestri Levante).

Settore giovanile. Più che positivi nello scorso weekend i risultati delle gare del settore giovanile. Sabato la formazione della Primavera ha battuto la Fermana per 2 a 1 con gol di Giorgini e Monti. L’Under 16 ha invece pareggiato contro l’Arezzo per 1 a 1 (gol di Campanelli). Il giorno successivo (domenica) l’Under 17 ha battito il Cerignola per 1 a 0 (rete di Raviele), stesso risultato e sempre contro il Cerignola per l’Under 15: 1-0, in gol De Angelis. Sconfitte invece l’Under 14 (Ternana-Vis Pesaro 1-0) e per l’Under 13 (Vis Pesaro- Roma (squadra B) 1-4.

am.pi.