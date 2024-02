Vis Pesaro Da Pozzo può giocare il derby

La Vis recupera Da Pozzo. Una buona notizia per mister Banchieri che ha a disposizione un under in più per la delicata partita di Fermo. L’esterno potrebbe essere impiegato però a partita in corso nel caso che il tecnico reputi non abbia ancora ripreso il ritmo partita. Più complicato il recupero per gli altri due giocatori che erano infortunati. Jack De Vries, dopo essere stato sottoposto ad alcuni accertamenti, prosegue il percorso di riabilitazione, così come il difensore Denis Tonucci. Per l’altro nuovo acquisto del mercato di gennaio, l’ex interista Joel Obi, continua il lavoro per completare il lavoro di recupero atletico e riportare in condizione un atleta che potrebbe dare un apporto determinante per la volata salvezza finale.

Qui Fermo. I canarini sono alla prese con assenze importanti in vista di una partita che a Fermo si reputa fondamentale per la salvezza. Con un successo la squadra di Protti potrebbe agganciare il penultimo posto e accorciare sulla Vis che resta una concorrente diretta. il giudice sportivo ha convalidato la squalifica di una giornata per Jonas Heinz. Il terzino altoatesino era stato espulso nel finale della gara contro il Cesena per un intervento scomposto su Corazza, dopo che era stato graziato per un’altra scivolata al limite su Kargbo dopo pochi minuti l’ingresso in campo al posto dell’infortunato Malaccari. Il neoarrivato si prende anche una multa da 500 euro per "condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario", come si legge nel comunicato della Lega Pro. Heinz non ci sarà sicuramente contro la Vis Pesaro. Come lui anche gli infortunati Malaccari, che tornerà a fine mese a causa di uno stiramento all’adduttore, e De Santis, che proverà a rientrare contro il Perugia.

Arbitro e precedenti. Il derby (sabato 20,45) sarà diretto da Andrea Bordin, della sezione di Bassano del Grappa, al quinto anno in serie C. Tre i precedenti con la Vis e sono tutte sconfitte per i biancorossi: nella stagione 2019-20 (Ravenna-Vis 2-1), nel 2021-22 (Modena-Vis 2-1) e infine l’anno scorso al "Benelli" (Vis-Recanati 0-1).

Biglietti. La Vis sarà seguita a Fermo dai suoi tifosi che possono acquistare i biglietti entro domani alle 19 (botteghini chiusi per gli ospiti il giorno della gara) online su www.vivaticket.com oppure nei seguenti punti: Caffè Zongo in piazzale Caduti del Lavoro 8, tabaccheria Binda di Federico Mirko, via S.Pertini, 1927, Pesaro. Trony Pesaro, Corso Xi Settembre, 310 Pesaro.