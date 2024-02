Vis Pesaro, la partita perfetta di Mamona:: "Merito anche dei compagni di serie A"

La chiamata in campo improvvisa in sostituzione di Nicastro e la soddisfazione di avere risposto alla grande all’appello di mister Banchieri. L’ultima è stata una domenica speciale per Mamona, giovane laterale biancorosso a cui spettava il non facile compito di arginare la fascia, con i suoi compagni di squadra, e punzecchiare gli ospiti nella fase offensiva. Mamona se l’è cavata benissimo, risultando alla fine uno dei migliori in campo: "Se mi aspettavo la maglia da titolare? Sono un professionista, devo sempre farmi trovare pronto, per me non c’è nulla di speciale, se non che quando gioco devo dare il massimo e l’ho fatto anche domenica". Una gara non facile: "No – dice – perché il Pescara punta molto a sfondare sulle fasce, dunque eravamo chiamati a un certo tipo di lavoro che penso abbiamo fatto tutti bene, mettendo a frutto quanto avevamo preparato durante gli allenamenti settimanali". Una prestazione in crescita la sua, in linea con quella della squadra: "Sì, lavoriamo molto e stiamo crescendo, questo grazie anche ai consigli che ci dà il tecnico e ai suggerimenti di giocatori esperti come Valdifiori che per me ha una importanza particolare. Avere al fianco giocatori che hanno fatto anche la serie A è molto importante". Mamona rilegge anche l’azione che ha portato al suo assist per il gol di Karlsson, una palla cercata fino all’ultimo e che sembrava persa: "Sì, ci ho creduto, ho cercato quel rimpallo per potere poi affondare e crossare arretrato, in modo che il mio compagno potesse sfruttare lo spazio. E’andata bene". Prospettive personali? "Continuare a lavorare a crescere in un campionato molto difficile, dove la salvezza va conquistata partita dopo partita, a cominciare da Recanati che è un’altra tappa fondamentale per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati alla vigilia della stagione"

Giudice sportivo. Un turno a Tonucci (Vis Pesaro), Mercati e Casolari (Gubbio), Testagrossa, Clemente e Paolucci (Ancona), Idda, Diakité e Zecca (Torres), Coppolaro (Carrarese), Tiritiello (Lucchese), Bellodi (Olbia), Kouan Oulai (Perugia), Peda (Spal),

Ammende: 500 euro al Rimini, 300 euro alla Recanatese, 200 euro alla Spal per le intemperanze dei rispettivi tifosi o per comportamenti antisportivi.

In diffida. Rossetti (Vis Pesaro)

Designazioni. Recanatese-Vis Pesaro, in programma sabato alle 18,30 al "Tubaldi" di Recanati, sarà diretta da Fabio Rosario Luongo di Napoli che sarà assistito da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Salvatore Nicosia di Saronno. Quarto ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli.