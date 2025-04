Vis Pesaro-Spal: Sfida Cruciale al Benelli per Riscatto e Salvezza

Lunedì al Benelli si affronteranno due squadre lontane in classifica ma con la medesima voglia di risollevarsi. Se la Vis dopo un solo punto in tre partite vuole invertire il suo recente ruolino di marcia, la Spal vuole chiudere dignitosamente una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante il cambio di panchnanchina: a due giornate dal termine stazionano al terzultimo posto della graduatoria, con un Legnago fanalino di coda che dista soltanto quattro lunghezze. Da Dossena a Baldini la storia non è cambiata. Due vittorie nelle ultime venti giornate e un problema su palla inattiva che non si è mai risolto. Venti dei sessanta gol subiti, tra cui quello decisivo di Coppola all’ andata, provengono infatti da palla da fermo. Se i numeri evidenziano le carenze difensive, attualmente la Spal è la peggior difesa del girone, anche il reparto offensivo non se la passa meglio. Se lo stoico Antenucci,classe 84 ma con ben undici reti all’ attivo, si è preso anche in questa stagione la formazione estense sulle proprie spalle, dei due grandi ex Karlsson e Molina non si può dire altrettanto. L’islandese, a causa dei continui problemi al polpaccio, in questa stagione non è mai apparso in condizione e neanche a Pesaro ci sarà. Presente dal primo minuto Juan Ignacio Molina, da gennaio in prestito alla Spal. Grazie alla tenacia che lo ha sempre contraddistinto è stato fin da subito apprezzato da mister Francesco Baldini. Nel 3-4-3 biancoazzurro Molina è diventato subito una certezza, così come i suoi due compagni di reparto Vittorio Parigini e Cristian Spini. Un trio apparso poco cinico. Il gol di Spini nell’ ultima giornata contro il Pontedera non è bastato a porre fine ad una pareggite che prosegue da tre settimane. Attualmente la Spal dovrebbe incontrare ai playout un Milan Futuro reduce da tre successi consecutivi e per evitarlo a Pesaro è costretta a vincere. Al Benelli ritornerà l’esperto mediano Fabrizio Paghera ma la squalifica del centrale difensivo Matteo Arena potrebbe costringere Baldini ad arretrare Steven Nador. Vis che al Benelli contro la Spal non ha mai perso (1 vittoria e 4 pareggi). La scorsa stagione rete di Karlson e pari allo scadere conun galeotto corner di Maistro finito in fondo alla rete dopo un tocco di Valdifiori.

Intanto al Benelli la prima squadra ha sfidanto in due gare a tutto campo la Primavera. Se per gli under 19 il ritorno del playout contro la Torres,in programma oggi alle 14 al Benelli, sarà decisivo per la permanenza nella Primavera 3 (si riparte dallo 0-0 dell’ andata); la gara di lunedì contro la Spal,per la ciurma di Stellone, dovrà essere quella del riscatto. I pesaresi potranno tuttavia contare su un Obi tornato nuovamente a disposizione ma dovranno fare a meno di Bove e Palomba ancora alle prese con problemi fisici. Nella giornata di campionato,la trentasettesima, in cui la Lega Pro si tinge di verde per celebrare l’Earth Day (Giornata della Terra che ricorre ogni 22 aprile) anche Stellone potrebbe dar spazio alla sua linea verde: Schiavon e Lari, dopo essere apparsi in grande spolvero in settimana, ambiscono infatti ad una maglia da titolare.

Lorenzo Mazzanti