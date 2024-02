Vis, Pucciarelli e il derby con l’Ancona: "Grande assist di Karlsson e bella reazione"

Il giorno dopo il derby, la Vis vede il bicchiere mezzo pieno. E’ sfuggita la vittoria, ma la squadra ha raddrizzato una gara che si era complicata.

Manuel Pucciarelli, autore del primo gol, che derby è stato?

"E’ stata una partita molto difficile, loro ci hanno messo sotto, non hanno avuto chissà quante occasioni, però sul piano del gioco secondo me sono stati migliori di noi e lo sapevamo perché comunque conoscevamo le loro qualità. Sapevamo che non è una squadra che merita questa classifica come non la meritiamo noi".

Ancora una volta siete rimasti in partita nonostante lo svantaggio iniziale...

"Bisogna rispettare gli avversari, noi li abbiamo rispettati e siamo infatti restati in partita anche dopo il loro gol. Abbiamo comunque fatto la nostra buona partita soprattutto nel secondo tempo. Poi ci siamo abbassati un attimo e loro così potevano trovare il gol, con i giocatori che hanno".

Nella ripresa avete reagito bene, cosa vi siete detti nel’intervallo?

"Ci siamo detti che comunque le nostre occasioni potevamo averle nel secondo tempo. In tutte le partite abbiamo creato e fatto gol, quindi dovevamo rimanere in partita, cosa che abbiamo fatto. A differenza di un anno fa, quest’anno siamo sempre sul pezzo. Sapevamo che i loro difensori erano abbastanza forti, quindi non dovevamo continuare a giocare palle lunghe come nel primo tempo dove non riuscivamo a trovare profondità e giocate. Io mi sono leggermente aperto un po’ di più a sinistra, abbiamo creato quelle due o tre occasioni che ci hanno portato in vantaggio e quasi quasi a vincere la partita".

Che meriti ha Karlsson nella sua azione?

"Ha fatto un grande assist, mi ha dato una grande palla, è un attaccante completo, che sa cosa fare. Ovviamente preferisco fare io l’assist a lui, il bomber è lui, però sappiamo che davanti, cercandoci possiamo creare sempre occasioni contro tutte le squadre".

Punto perso o guadagnato?

"E’ un punto guadagnato, perché dovevamo rispettare l’avversario più di altre partite, e perché dà continuità a tutti gli altri risultati".

Domenica (20,45) arriva Pescara, che partita si aspetta?

"Difficile, ma dobbiamo provare a vincere anche quella. Loro sono una big, ma contro tutte siamo stati all’altezza, tranne forse a cesena. Io non mi farei troppi problemi, il campo dice che possiamo avere occasioni quando vogliamo, giochiamo bene, sono tranquillo e fiducioso".

Pescara per certi aspetti assomiglia all’ Ancona nel gioco rapido, come si affronta?

"Per il modo che ha di giocare Pescara attacca anche con più uomini, davanti magari sono un po’ più pericolosi dell’ Ancona, hanno più individualità. Noi dobbiamo essere molto bravi a limitarli sugli esterni dove hanno giocatori sono molto forti per la categoria. Però possiamo ripartire bene, possiamo avere molte occasioni perché il Pescara lascia meno giocatori nella retroguardia. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, senza avere paura di nessuna squadra. In questo campionato, a parte il Cesena, le puoi vincere o perdere contro tutti. Noi possiamo provare a vincere ogni gara, compresa anche questa contro Pescara, con una premessa".

Quale?

"Quando fai due gol devi portare a casa la partita".

Beatrice Terenzi