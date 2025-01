Vis, Pucciarelli non si fida del Legnago: "L’affronteremo come se fosse la prima"

"Affronteremo il Legnago come se fosse la prima in classifica. Sarà un’ occasione per fare punti poiché si gioca in casa ma non scordiamoci che i veneti hanno battuto il Pescara solo qualche settimana fa". Parole, quelle rilasciate da Manuel Pucciarelli ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C, sufficienti a descrivere le difficoltà che attenderanno i biancorossi domani al Benelli (17,30) con il Legnago rinforzatosi: sono ben quattro infatti gli acquisti già definiti in casa biancoazzurra utili per dare nuova linfa alle ambizioni salvezza.

La società ha agito infatti tempestivamente sul mercato con almeno un rinforzo per ruolo. Partendo dalla difesa, con l’acquisto di Gregorio Tanco, ex Spezia e Banfield, si è voluto fornire a mister Matteo Contini un profilo di livello internazionale così da migliorare le prestazioni di un reparto, quello difensivo, che con 39 reti incassate risulta attualmente il peggiore dell’ intero girone. Geometria, corsa e fantasia sono invece le caratteristiche mancanti ad un reparto offensivo che con le sole sedici reti all’ attivo condivide con il Sestri Levante il triste primato di peggior attacco. Grazie agli acquisti del ventenne mediano Mattia Leoncini e delle due ali Morello e Vitale l’intenzione è però quella di cambiare rotta o per meglio dire di confermare quella tenuta nelle ultime quattro partite. Perché i cinque punti conquistati contro Pescara, Campobasso e Pontedera permettono di guardare con fiducia il proseguo del campionato.

Il 4-2-3-1 proposto in queste ultime gare da mister Contini, subentrato alla settima giornata a Daniele Gastaldello, ha dato solidità ad un intero reparto arretrato. Gli ultimi due pareggi a reti bianche con Pontedera e Campobasso lo dimostrano. Allargando gli orizzonti, nelle ultime quattro gare, la formazione veneta, fanalino di coda con 14 punti, ha subito una sola rete, risultata fatale contro l’Ascoli.

Il merito va anche all’ esperto portiere ex Ancona Filippo Perrucchini, che giunto al Legnago da svincolato a fine Novembre ne ha fin da subito rappresentato una certezza. Garanzia proprio come la coppia difensiva Ampollini-Noce. Se il primo si è rivelato la nota lieta della sessione di calciomercato estivo, Mario Noce del Legnago ne è un senatore. Giunto tra le fila dei biancoazzurri nel 2022 ha costantemente ricoperto un ruolo da protagonista e a Pesaro sarà affiancato sulle corsie laterali da Muteba e Ruggieri. In mediana il neoacquisto Leoncini farà coppia con Diab mentre Zanetti, Bombagi e Demirovic agiranno alle spalle di uno tra Svidercoschi e Basso Ricci. Vis che con i rientri di Pucciarelli e Paganini ma con un Coppola squalificato proverà a spostare dalla sua parte l’equilibrio regnante negli unici tre precedenti (una vittoria per parte e un pareggio per 2 a 2, all’ esordio tra i professionisti per i veneti nel 2020). Tuttavia alla truppa di Stellone basterebbe replicare il successo dell’ andata per portarsi a quota 39 ed eguagliare a Gennaio i punti dell’ intero campionato scorso.

Lorenzo Mazzanti