Vis, scontro diretto con il Sestri Levante. Fame di punti e grinta, biancorossi pronti

Ecco una partita tra due squadre allo specchio, che giocano un buon calcio e che probabilmente non meritano la posizione di classifica che occupano. La Vis oggi alle 16,15 al "Benelli" prova ad accelerare contro il Sestri Levante, squadra che gioca a memoria, che è maturata negli anni salendo dalle categorie dilettantistiche e che ha una di quelle proprietà che al mercato non si compra, come diceva lo storico presidente del Pisa dei tempi d’oro, Anconetani: l’amalgama. Una squadra che vede la porta: l’imbucata di Parlanti che spacca in due la difesa dell’Ancona, favorendo l’inserimento di Margiotta che solo davanti a Perucchini serve Forte, il quale deve solo appoggiare il pallone a porta vuota, è una delle immagini emblematiche degli avversari odierni della Vis. E’ accaduto sette giorni fa e i liguri ci riproveranno anche oggi. Di contro c’è una Vis quadrata, capace di tenere testa anche a squadre di blasone come il Perugia. Sarà una sfida a distanza tra due vecchi amici come Pucciarelli e Margiotta, che tenteranno di superarsi a vicenda, salvo poi abbracciarsi alla fine ricordando il passato insieme nelle categorie superiori. La Vis ha i due centrali diffidati, Zagnoni e Tonucci, e dovrà stare attenta alle verticalizzazioni degli ospiti. A centrocampo sarà molto difficile vedere il regista Valdifiori che è reduce da una settimana non ideale per via della febbre che ne ha condizionato il lavoro. La sensazione è che potrebbe cominciare dalla panchina, consegnando a Di Paola il ruolo di play avanzato, con al fianco uno tra Nina e Iervolino. In attacco improbabile che Pesaro rinuncerà alle preziose spizzate di Sylla, così come alle sortite di Pucciarelli che potrebbe ritrovare al suo fianco l’estro di De Vries. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per vivere un bel pomeriggio di calcio, con punti importanti in palio. Curiosità: nel Sestri gioca Edoardo Grosso, il cui papà è di origini pesaresi e che frequenta la nostra città da quando è nato iniziando a dare i primi calci nella spiaggia di Levante. Oggi in tribuna ci saranno famigliari e amici per lui.

Così in campo, stadio "Benelli" ore 16,15

VIS (4-3-2-1): Fortin, Da Pozzo, Tonucci, Zagnoni, Zoia, Nina, Rossetti, Di Paola, Pucciarelli, De Vries, Sylla. All.Banchieri; a disp.: Mariani, Mattioli, Ceccacci, Valdifiori, Peixoto, Iervolino, Mamona, Karlsson,Foresta, Kemayou, Loru, Rossoni.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Anacoura, Ghigliotti, Oliana, Matteucci, Furno, Raggio Garibaldi, Parlanti, Troiano, Candiano, Forte, Margiotta. All. Barilari; a disp.: Olivieri, Raspa, Pane, Andreis, Nenci, Sandri, Gala, Grosso, Podda, Toci, Busatto.

Arbitro: Zoppi di Firenze