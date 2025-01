Vis, sirene juventine per il bomber Okoro. Venezia tratta la cessione per una bella cifra

"Se la partita si fosse giocata in undici contro undici sarebbe stata molto più bella. Pur creando alcuni pericoli in area avversaria, nel secondo tempo abbiamo potuto soltanto mettere in mostra il nostro spirito di sacrificio e la nostra grande organizzazione difensiva. Tuttavia anche in questa circostanza abbiamo dimostrato di meritare di essere così in alto in classifica. Questi risultati sono il frutto di un gran lavoro compiuto dalla società ad inizio stagione. Confermando un grande allenatore ci è stata fornita l’opportunità di raffinare concetti già intrapresi lo scorso anno". Parole di rammarico e di orgoglio quelle pronunciate al termine della gara contro l’Arezzo da Denis Tonucci. "In uno scontro così equilibrato un uomo in più fa la differenza. L’espulsione è a mio avviso gratuita. È impensabile punire un intervento del genere con un fallo, figuriamoci con una seconda ammonizione. Considerando che anche il primo giallo era indubbiamente eccessivo possiamo dire che l’arbitro abbia avuto una giornata storta. Non è la prima volta che Coppola viene ingiustamente espulso, la situazione si sta facendo un po’ troppo pesante nei nostri confronti".

Un Tonucci che proprio come mister Stellone ha voluto chiedere rispetto ad una classe arbitrale che nell’arco di questa stagione sta troppo spesso ostacolando i pesaresi. Se a Piancastagnaio l’espulsione dello stesso Coppola, dopo soli diciassette minuti di gioco, era risultata fatale ai biancorossi, questa volta ad Arezzo la Vis ha fatto un ennesimo passo avanti nel processo di crescita. Nonostante le assenze di due pilastri del calibro di Paganini e Pucciarelli, in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo i biancorossi non si sono mai scomposti. Rimanendo compatti dietro la linea della palla hanno garantito a Vukovic il nono cleensheet stagionale. Un portiere, quello croato, chiamato in causa soltanto a cinque minuti dal termine quando sugli sviluppi di un’ insidiosa punizione di Righetti un tocco sottoporta di Gucci stava per diventar letale.

Domenica prossima, con una vittoria tra le mura amiche nella sfida contro il Legnago la Vis eguaglierebbe i punti della scorsa stagione. Traguardo importante quindi quello che si prospetta all’orizzonte per i biancorossi, alle prese tuttavia con le continue sirene di mercato. A tenere banco in casa pesarese è l’incontro andato in scena, proprio nella giornata di ieri, tra Venezia e Juventus. L’obiettivo era quello di porre fine alla trattativa riguardante Okoro. L’attaccante classe 2005, reduce da una partita di sacrificio contro l’Arezzo, è valutato dai lagunari 1,5 milioni di euro e con quattro gol e due assist in maglia biancorossa risulta il primo indiziato ad abbandonare la truppa di Stellone.

Lorenzo Mazzanti