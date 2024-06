Vis, Ternana in pressing. Zoia può anche andarsene

Zoia se ne andrà? La tentazione c’è, ma bisognerà vedere quanto la Ternana sarà capace di mettere sul piatto. Il difensore della Vis doveva essere riscattato dagli umbri, secondo la formula concordata durante la cessione del campionato scorso, ma la retrocessione ha svincolato il club che ha detto addio alla B dall’obbligo di tenersi il difensore. Ciò non significa però che l’affare non si possa fare. Molto dipenderà da quanto la Ternana sarà capace di offrire e nelle ultime ore salgono, stando alle indicazioni che arrivano dall’Umbria, le possibilità che alla Vis possa arrivare un bel gruzzoletto da investire poi sul mercato di rafforzamento alla voce over. Perché l’impressione è che il club di via Simoncelli cerchi altro oltre all’ex esterno del Frosinone Paganini, giocatore di grande esperienza che tornerà molto utile a Stellone sulla fascia e che la Vis si è praticamente assicurato da giorni grazie anche ai buoni uffici del tecnico romano che lo stima molto avendolo già avuto in ciociaria.

Ma prima di investire, bisogna anche fare i conti con gli esuberi e la Vis non ne ha pochi. Giocatori che pare non rientrino nei programmi biancorossi: Alessandro Farroni, portiere di sicuro affidamento, ma in quel ruolo Pesaro vuole un under. Quindi il difensore Francesco Cusumano, anch’egli reduce da un campionato all’Alessandria, che per i meccanismi di gioco di Stellone appare un po’ troppo statico. E poi il trequartista Davide Marcandella che ha giocato l’ultima parte del campionato con la Fermana senza lasciare il segno e che rientra alla base senza troppe possibilità di rimanere. Un giocatore, questo, potenzialmente di talento ma che non è finora riuscito ad esprimersi come nelle attese. Quanto alle altre, il Milan under 23, che la Vis si ritroverà con ogni probabilità nel suo girone, sta ingaggiando l’attaccante della Giana Erminio Fall.