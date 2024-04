Vis, tifosi mobilitati per il derby di Rimini. Nuova affiliazione con la Fenix di Napoli

Tifosi mobilitati per la trasferta di Rimini. Il raduno è fissato per le 19 di domenica nel parcheggio dello stadio e tre pullman sono praticamente al completo, mentre altri si muoveranno in auto o con i pulmini: "Vogliamo chiamare a raccolta tutto il popolo biancorosso – dice Alberto Rossi del gruppo del Porto – a nome di tutta la curva perché partecipi in massa alla trasferta di Rimini, per difendere i colori della città e spingere la squadra alla vittoria in una partita fondamentale per noi. Ancora una volta i tifosi saranno vicini alla squadra". Le adesioni per chi volesse si raccolgono al circolo "Amici della Vis". Intanto la squadra prosegue la preparazione per Rimini dove probabilmente non sarà disponibile Tonucci, oltre a De Vries assente da tempo.

Nuova affiliazione. La Vis Pesaro ha ufficializzato ieri l’affiliazione con l’associazione sportiva Fenix, società calcistica di Napoli che diventa la prima realtà fuori regione a sposare il progetto biancorosso. "Grazie allo sviluppo di questo asset – recita una nota del club – la Vis Pesaro intende valorizzare i rapporti con realtà calcistiche territoriali ed extra territoriali, che condividono con la Vis Pesaro alcuni valori fondamentali come la crescita dei giovani calciatori e lo sviluppo del settore giovanile. In questo modo la società getta le basi per un duraturo e costruttivo rapporto di collaborazione che offre alle affiliate continua formazione, sostegno e ampliamento delle proprie conoscenze". La Fenix, nata nel 2016 disponendo solo della categoria allievi, è arrivata a tesserare oltre 200 bambini e ragazzi, dai primi calci agli under 18. Ha un centro sportivo con un campo da calcio a 11, uno di calcio a 8 e un campo di calcio a 5, tutti realizzati in erba sintetica di ultima generazione. "La collaborazione con questa realtà in forte crescita – aggiunge la Vis – è importante anche per la Vis Pesaro, che dimostra di avere acquisito negli anni gli elementi necessari per essere riconosciuta come società solida e strutturata, ammirata anche a livello nazionale".

Riconoscimento. La Vis si conferma come club giovanile di 3° livello (oro) su quattro. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc ha certificato la società per aver raggiunto tutti i requisiti, tra i quali l’aver svolto attività in tutte le categorie del settore giovanile, sviluppando con i ragazzi un percorso di educazione calcistica. Pierluigi Rosa, rappresentante dell’area giovanile della Lega Pro, ha potuto osservare da vicino le strutture e l’organizzazione del settore giovanile biancorosso in un recente incontro.